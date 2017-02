Kubschütz spielt um Bundesliga-Aufstieg

© Symbolfoto: Steffen Unger

Faustball. Am Wochenende finden in der Bautzener Daimlerhalle die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga der Faustballer statt. Gastgeber SV Kubschütz trifft auf den TV Eibach Nürnberg (1. Platz Bayern), ASV Veitsbronn-Siegelsdorf (2. Platz Bayern), NLV Vaihingen (1. Platz Schwaben) und TSV Illertissen (2. Platz Schwaben). Spielbeginn ist am Sonnabend um 14 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Gespielt wird nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Die beiden Erstplatzierten des Turniers steigen in die 2. Bundesliga auf. Gutklassiger Faustball ist also zu erwarten. Kubschütz ist zwar Außenseiter, aber mit großer Unterstützung von den Rängen sollte eine Überraschung möglich sein. (ho)

zur Startseite