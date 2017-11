Kubschütz ist erfolgreich Am ersten Spieltag feiert das Aufsteigerteam gleich zwei wichtige Heimsiege.

Faustball ist ein anspruchsvoller Sport. © Steffen Unger

Faustball, 2. Bundesliga. Zweitliga-Aufsteiger SV Kubschütz empfing am Sonnabend in eigener Halle gleich beide Mitaufsteiger, den TSV Illertissen (Bayern) und NLV Vaihingen (Baden-Württemberg). Den Gastmannschaften war die Daimlerhalle in Bautzen von den Aufstiegsspielen im Februar bestens bekannt. Für alle drei Mannschaften ergab sich zusätzlicher Druck, da klar war, dass es notwendig sein wird, die Mitaufsteiger zu schlagen, um sich in der 2. Bundesliga zu halten.

Im ersten Spiel trafen die Kubschützer auf den TSV Illertissen. Sofort gingen die Gastgeber in Führung und gewannen den ersten Satz mit 11:8. Auch im zweiten Durchgang gab es eine klare Führung für den SVK. Dennoch kam Unruhe ins Spiel. Illertissen kämpfte sich heran und gewann am Ende mit 11:9. Der dritte und vierte Satz war eine Wiederholung der ersten beiden Durchgänge (11:8 und 7:11). Im Entscheidungssatz zog Kubschütz noch mal an, gewann mit 11:8 und das Spiel mit 3:2.

Im Spiel gegen NLV Vaihingen gewann Kubschütz den ersten Satz 12:10 und gab den zweiten mit 7:11 ab. Nach einem klaren 11:6 für den SVK im dritten Durchgang wurde es nochmals spannend. Mit 12:10 gewann Kubschütz erneut und damit gab es einen 3:1-Sieg. Mit vier Punkten wurde das erhoffte Optimalergebnis erreicht. Der nächste Spieltag findet erneut in der Bautzener Daimlerhalle statt. Dann sind am 2. Dezember der TV Augsburg und MTV Rosenheim zu Gast. (lho)

Für Kubschütz spielten: Kai Mörbe, Torsten Josinger, Ronald Hoffmann, Philipp Dietz, Julian Creuz, Felix Reißmann und Benjamin Dietz. Trainer: Joachim Pietschmann.

