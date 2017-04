Kubschütz ist Deutscher Meister Der SV-Nachwuchs krönt seine großartige Hallensaison und holt in Mönchengladbach Gold.

Das ist der Deutsche Hallenmeister in der U 16 aus Kubschütz (von links): Kai Mörbe, Tobias Leidig, Julian Creuz, Jeremy Mattiza und Anton Baumann. © privat

Faustball. Die Krönung einer tollen Hallensaison gelang den Faustballern vom SV Kubschütz in Mönchengladbach. Nachdem bereits die Jungs der U 18 einen hervorragenden fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Vaihingen/Enz erspielten, legte die Kubschützer U 16 noch einen drauf. Zunächst beendeten die Kubschützer die Vorrunde ungeschlagen und trafen einen Tag später im Viertelfinale auf den TV Brettorf. Mit einem 2:1-Sieg erreichten die Sachsen das Halbfinale. Hier war der Gegner der NLV Vaihingen. Erneut gab es einen 2:1-Erfolg und der Einzug ins Finale war perfekt.

Hier traf Kubschütz auf den TV Vaihingen/Enz. Beide Mannschaften hatten sich schon in der Vorrunde duelliert und sich dabei mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Im Finale musste es nun aber einen Sieger geben. Nach einem Satzgewinn und einem Satzverlust stand es erneut 1:1. Im dritten Durchgang war dann die Spannung kaum noch zu überbieten. Beim Stand von 14:14 entschied der letzte Ballwechsel über Gold und Silber. Die Kubschützer blieben total cool, gewannen mit 15:14 und holten sich damit den Deutschen Meistertitel.

Die Erfolge dieses Teams sind mittlerweile sehr beeindruckend. 2012 wurden die Kubschützer Jungs auf dem Feld Deutscher Vizemeister der U 12 und zwei Jahre später Deutscher Meister (Feld U 14). 2015 folgte wieder ein Deutscher Vizemeistertitel, aber diesmal in der Halle (U 14). Bronze gab es bei der Feld-DM 2015, dann schon in der U 16. Die ersten DM-Titel holte das U 16-Team 2016 auf dem Feld und in der Halle. Lutz Hoffmann vom SVK meinte nach dem jüngsten Erfolg: „Die Titelverteidigung war nicht unbedingt zu erwarten, da unsere Mannschaft ohne Wechselspieler auskommen und einige Blessuren wegstecken musste. Unser großer Dank geht Trainerin Andrea Leidig, Betreuer Rainer Schuricht und an alle Unterstützer.“ (pr)

