Kubschütz hält an Kritik fest Viele Orte profitieren von den Nachbesserungen beim Konzept für den Nahverkehr. Zwei nicht. Dagegen regt sich Widerstand.

Wie geht es mit dem Bahnverkehr in der Region weiter? © PR

In der Gemeinde Kubschütz herrscht weiter Enttäuschung über die Pläne für den Nahverkehr. Wie Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) jetzt in der Gemeinderatssitzung informierte, habe die Überarbeitung des Konzepts für Kubschütz keine Verbesserung gebracht. Demnach solle es weiterhin bei der angedachten Ausdünnung der Zughalte in Kubschütz bleiben. Begründet wird das nach Reicherts Informationen mit einem ausreichenden parallel verkehrenden Busverkehr zwischen Bautzen und Kubschütz. – Der erste Entwurf des Nahverkehrskonzepts, das Ende 2018 in Kraft treten soll, sah für die kleinen Stationen entlang der Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Görlitz eine Streichung vieler Zughalte vor. Denn um die Fahrzeit zu verkürzen, sollen mehr Expresszüge statt Regionalbahnen auf der Strecke verkehren. Der Verkehrsverbund begründet das damit, dass die meisten Fahrgäste ohnehin an den größeren Stationen wie Bautzen, Bischofswerda oder Löbau ein- und aussteigen.

Nach Protesten aus den kleineren Gemeinden wurde das Konzept jedoch überarbeitet. Demnach sollen in Demitz-Thumitz, Seitschen und Pommritz auch in Zukunft mehr Züge halten, in Kubschütz und Breitendorf allerdings nicht. In Kubschütz will man sich damit allerdings nicht abfinden. Gemeinderat Andreas Brade (CDU), der zugleich Mitglied im Kreistag ist, will daher die Interessen der Gemeinde am Montag im Technischen Ausschuss des Kreistages ansprechen. Dann ist der Nahverkehrsplan Thema einer Sondersitzung.

