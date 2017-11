Kubschütz grüßt von der Spitze Der SVK ist ohne Punktverlust vorn. Am nächsten Sonntag ist ein Heimspieltag in Bautzen.

Faustball-Oberliga Sachsen. Die zweite Kubschützer Männermannschaft trat am ersten Spieltag der Oberliga Sachsen in Breitenbrunn gegen Gastgeber FSV 07 Rittersgrün und SV 1861 Groitzsch an. Im Auftaktspiel gegen Groitzsch gab es einen klaren 2:0-Sieg (11:8 / 11:5). Auch das Rückspiel gewann die SVK-Reserve in zwei Sätzen mit 11:5 und 11:8.

Spannender waren die Spiele gegen den letztjährigen Vizemeister Rittersgrün. Doch mit spielerischer und taktischer Übersicht konnte Kubschütz dem Gegner die Initiative entziehen. Nach einem 11:9 im ersten Satz ging der zweite in die Verlängerung, konnte aber mit 14:12 gewonnen werden. Noch knapper wurde es im Rückspiel. Alle drei Sätze gingen hier in die Verlängerung. Den ersten Durchgang gewann Kubschütz mit 12:10, verlor aber den zweiten Satz (10:12).

Dann verletzte sich SVK-Angreifer Dominic Döcke. Er wurde durch Sebastian Tischer ersetzt. Dennoch gewann Kubschütz erneut mit 12:10 und das Spiel mit 2:1. Mit 8:0 Punkten und 8:1 Sätzen steht das Team von Trainer Ronald Hoffmann an der Spitze. Nächsten Sonntag erwartet Kubschütz in der Bautzener Daimlerhalle den SSV Heidenau und den FSV Hirschfelde. (lho)

