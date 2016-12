Kubschütz Gastgeber in Bautzen

Faustball. Die erste Männermannschaft vom SV Kubschütz schlägt am Sonnabend ab 14 Uhr zum dritten Spieltag in der Oberliga Sachsen auf. Gespielt wird diesmal in der Schützenplatzhalle Bautzen. Gegner ist der Tabellenfünfte SV 1861 Groitzsch und der momentane Tabellenletzte SG Waldkirchen. Für die Kubschützer ist es ein enorm wichtiger Spieltag, um die bisher gute Ausgangssituation zu bestätigen und zu festigen. Die zweite Mannschaft der Kubschützer trifft am Sonntag in Breitenbrunn auf Gastgeber FV 07 Rittersgrün, den derzeitigen Tabellendritten. Zweiter Kontrahent ist der Tabellenachte SSV Heidenau. Auch hier geht es für den SVK darum, einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die Meisterschaftsrunde zu schaffen. Bereits Sonnabend ab 10 Uhr spielt die männliche Jugend U 16 aus Kubschütz in der Oberliga Sachsen in der Sporthalle der Grundschule Baschütz gegen den SV Walddorf und den SV Großdubrau. (ho)

