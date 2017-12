Kubschütz erneut ohne Sieg

© Steffen Unger

Faustball, 2. Bundesliga Männer. Die Männer vom SV Kubschütz hatten am Sonnabend den letzten Heimspieltag der Hallensaison 2017/18. Ziel war ein Sieg gegen den Tabellenletzten TSV Unterpfaffenhofen. Im ersten Spiel des Tages musste der SVK zunächst gegen den Tabellenführer TV Waldrennach antreten. Alle drei Sätze gingen mit 7:11, 3:11 und 4:11 verloren. Danach folgte das wichtige Spiel im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Hier konnte Kubschütz nach Satzverlust jeweils ausgleichen (7:11, 11:9, 10:12, 11:7). So musste beim Stand von 2:2 der fünfte Satz über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Kubschütz lag schon mit 3:7 zurück, verwandelte den klaren Rückstand dann aber in eine 9:7-Führung. Dann gab es einen Bruch im Spiel. Unterpfaffenhofen gewann mit 11:9 und das Spiel mit 3:2. Noch ist Kubschütz Sechster, muss aber am Wochenende in Stuttgart gegen den NLV Vaihingen und TSV Illertissen antreten. (lho)

