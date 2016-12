Kubista verlässt Bischofswerda Der Slowake kehrt aus privaten Gründen nach Hause zurück. Hochkarätige Testspiel-Gegner und ein Trainingslager in Belek.

Für Juraj Kubista (links vorn) ist die Zeit der Zweikämpfe in Bischofswerda vorbei. Der Slowake kehrt aus privaten Gründen zurück nach Hause. Hier kämpft er mit Fabien Thokomeni Siewe vom Brandenburger SC Süd heftig um den Ball. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV überwintert als Tabellenvierter der Staffel Süd der NOFV-Oberliga. „Diese Saison war als Konsolidierung gedacht. Jetzt, mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Halberstadt, ist zu überlegen, ob wir schon 2017 angreifen“, sagt BFV-Präsident Jürgen Neumann. „Zumal wir in den letzten Jahren in der Rückrunde immer erfolgreicher waren.“

Cheftrainer Erik Schmidt schließt Neuverpflichtungen nicht aus, zumal Alexandru Harangus nach seinem Kreuzbandriss noch Monate fehlen wird. Und nun musste Schmidt auch den Weggang von Juraj Kubista bestätigen. Der im Sommer vom VFC Plauen gekommene Slowake bat die Vereinsführung um Vertragsauflösung. Aufgrund einer schweren Erkrankung in der Familie möchte er zu Hause sein. In der Hinrunde kam Kubista auf zwölf Einsätze und erzielte ein Tor.

In die Vorbereitung auf die Rückrunde starten die Schiebocker am 4. Januar 2017. Es folgen Testspiele gegen die Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf und FSV Budissa Bautzen. Zudem wird gegen den Bundesliga-Nachwuchs der SG Dynamo Dresden geprobt. Hallenturniere stehen in Bautzen, Gera und Kamenz an. Auch das Türkei-Trainingslager soll wie geplant durchgeführt werden, bestätigt Jürgen Neumann: „Wir werden vom 21. bis 28. Januar in Belek im Hotel Arcadia Quartier beziehen. Es werden dann auch 26 Sponsoren mit vor Ort sein.“

Winterfahrplan BFV 08: 6.1.: Hallenturnier in Bautzen, 7.1.: Hallenturnier in Gera, 8.1.: FCO Neugersdorf (A), 8.1.: Hallenturnier in Kamenz, 10.1.: Test gegen Budissa Bautzen (H), Test gegen SC Borea Dresden/U19 (H),

18.1.: Dynamo Dresden/U19 (H), 4.2.: Empor Glauchau (A), 8.2.: Einheit Kamenz (H), 11.2.: VSG Altglienicke (A).

zur Startseite