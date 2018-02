Kubanische Rhythmen in der Hartharena Der Verein Jugend aktiv Harthe bietet Tanzkurse für Salsa und Bachata an. Dafür hat er erfahrene Tanzlehrer engagiert.

Am Sonntag hat ein Anfängerkurs für Salsa begonnen. Wer diesen absolviert hat, kann am Fortgeschrittenen-Kurs teilnehmen. Tanzlehrer Sindy Burghardt und Steffen Golembiewski zeigen den Fortgeschrittenen und Neulingen ein paar beendruckende Elemente. © D.Thomas

Hartha. Erwartungsvoll stehen diejenigen, die in den nächsten Wochen Salsa tanzen lernen wollen, im Gymnastikraum der Hartharena. Die Tanzlehrer Sindy Burghardt und Steffen Golembiewski werden ihnen zunächst die drei Grundschritte zeigen, die bei jeder Tanzstunde erweitert werden. Außerdem legen sie viel Wert auf die Führung, die beim Salsatanzen der Mann hat. Die Frau muss sich führen lassen. Getanzt wird in offener und geschlossener Tanzhaltung. Es gibt Schritte, die kreuzen und zur Seite gehen. Wer das alles beherrscht, lernt dann auch sogenannte Wickelfiguren. Bei diesen entsteht beim Zuschauer der Eindruck, dass der Mann seine Partnerin in verschiedene Richtungen herumwirbelt, sich selbst auch noch dreht und sie sich ineinander verschlingen. Dafür müssen aber die Schritte sitzen und das Taktgefühl stimmen. Bei der Salsa ist es immer ein Viervierteltakt. „Auch wenn das alles etwas technisch klingt, wichtig ist, dass die Leute Spaß beim Tanzen haben, aber trotzdem etwas lernen“, sagte Steffen Golembiewski. Man sehe eine deutliche Entwicklung vom Beginn des Kurses bis zum Ende nach zehn Tanzstunden. „Am Anfang werden die Schritte etwas steif gesetzt. Die Beine sind meist gerade. Am Ende kommen die Knie mehr zum Einsatz“, so der Tanzlehrer.

Er und seine Partnerin freuen sich, dass sich für den neuen Kurs 30 Interessenten gefunden haben. Die fortgeschrittenen Tänzer treffen sich eine Stunde früher und diejenigen, die auf höchstem Niveau Salsa tanzen, haben ebenfalls einen eigenen Kurs. „Wir sind froh, dass wir in Hartha auf reges Interesse stoßen, gute Trainingsbedingungen haben und der Verein Jugend aktiv Harthe alles organisiert hat“, so die beiden Tanzlehrer. Und sie bieten noch mehr. Bachata ist eine Musikrichtung mit dem entsprechenden Tanz aus der Dominikanischen Republik. Dabei wird es sehr sinnlich und die Köper der Tänzer sind sich sehr nah. Denn die Tanzlehrer haben sich für Bachata-Sentimental entschieden. Da wird es trotz Rhythmus auch sehr kuschelig. Damit die Tanzschüler die ersten Erfahrungen mit diesem Tanz erleben können, gibt es nach je vier Stunden Salsa eine Stunde Bachata.

„Salsa erfreut sich immer größerer Beleibtheit. Wir unterrichten Salsa-Cubana. Dabei handelt es sich um den Ursprung der Salsa“, sagte Steffen Golembiewski. Der Tanz drückt Lebensfreude aus und wird oft in den südlichen Urlaubsländern gespielt. Doch auch in Deutschland gibt es schon viele Tanzveranstaltungen, bei denen es sich anbietet, Salsa gelernt zu haben.

zur Startseite