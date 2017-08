KSB mahnt Stärkung des Ehrenamtes an Der Bundesinnenminister fährt mit einigen Vorschlägen von Großenhain nach Berlin.

Sabine Starke (r.) erhielt am Sonnabend die Ehrenplakette des Kreissportbundes. Auch der Bundesinnenminister strahlt. © privat

Sabine Starke vom Großenhainerin Rollsportverein war die erste Gewinnerin bei den Rollsporttagen in der Röderstadt am Wochenende. Von Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kreissportbund-Chef Rolf Baum erhielt die erfahrene Übungsleiterin die Ehrenplakette des Kreissportbundes Meißen.

Die Großenhainerin steht natürlich als ein Beispiel für die vielen Frauen und Männer, die sich Woche für Woche dem Ehrenamt stellen. Für den Kreissportbund aber war der Termin darüber hinaus wichtig, weil sich der Minister eine Stunde Zeit genommen hatte, um über Probleme des Sports mit KSB-Präsidiumsmitgliedern zu reden. Es sei über „neue Wege und Anreize„ gesprochen worden, um die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen langfristig zu sichern und vor allem neue junge Menschen für das Engagements im Vereinssport zu gewinnen. „Das Ehrenamt braucht dafür ein klares Bekenntnis der Politik“, ist sich KSB-Präsident Rolf Baum sicher. Sozusagen als „Gedächtnisstütze“ wurde Thomas de Maizière daher auch mit einem Vorschlagskatakog nach Berlin geschickt. Eine Forderung: Das Ehrenamt, das gerade in größeren Vereinen immer mehr den Charakter eines Unternehmens ausfüllt, müsse unter anderem juristisch besser abgesichert werden. Dabei gehe es nicht einmal vordergründig ums Geld, so Rolf Baum. Möglichkeiten, das Ehrenamt mehr zu würdigen, wären beispielsweise, sogenannte Rentenpunkte im Sport zu „verdienen“ oder über eventuelle Steuererleichterungen nachzudenken. Angesprochen wurde ebenso, dass bürokratische Hürden für die Vereine sehr hoch sind, ein Abbau im Sinne des Sport unabdingbar ist.

Der Innenminister habe aufmerksam zugehört, heißt es aus dem Teilnehmerkreis. Zusagen kann de Maizière derzeit natürlich nichts. Zumal auch Nicht-Sportvereine stets und ständig über ähnliche Probleme klagen.

