Kruzianer singen doch im Fußball-Stadion Vor drei Wochen wurde das diesjährige Adventskonzert des Kreuzchores wegen drohendem Defizit abgesagt. Nun fand sich eine Lösung. Ein Risiko bleibt.

Von „Stille Nacht!“ bis „Leise rieselt der Schnee“ nun doch: Am 22. Dezember wollen die Kruzianer ihr erfolgreiches Adventskonzert von 2015 im Dresdner Stadion von Dynamo wiederholen. © Ronald Bonß

Noch vor drei Wochen ging gar nichts mehr. Kreuzkantor Roderich Kreile verfügte damals einen Stopp für das geplante Adventskonzert seines Dresdner Kreuzchores im DDV-Stadion von Dynamo. Die Kosten für Technik und Gäste waren explodiert. Trotz Bemühungen um weitere Partner drohte eine Finanzierungslücke im fünfstelligen Bereich. „Angesichts unserer Verantwortung gegenüber der öffentlichen Hand, die uns im Jahr unseres 800-jährigen Bestehens schon vielfältig unterstützt, war dieses finanzielle Risiko nicht darstellbar“, so Kreile „schweren Herzens“.

Umso überraschender nun die Wende. „Das Adventskonzert des Kreuzchores im DDV-Stadion kann doch wie geplant in vollem Umfang stattfinden“, teilte das Chormanagement am Freitag mit. Der Vorverkauf beginnt Ende kommender Woche.

„Ich bin sehr glücklich, nach unserer ursprünglichen Absage einen so großen Zuspruch bekommen zu haben, dass wir nun ohne finanzielles Risiko das 2015 so erfolgreiche Mitsingekonzert auch in diesem Jahr ermöglichen können“, sagte Roderich Kreile. „Dies ist vor allem der Unterstützung der Volkswagen Aktiengesellschaft zu danken, die damit ihrer sozialen und kulturellen Verantwortung in vorbildlicher Weise gerecht wird.“ Im Klartext: VW bürgt, falls es dem Chor nicht gelingen sollte, genügend Finanzierungspartner und Sponsoren zur Absicherung des Events zu gewinnen. Auch viele Bürger hätten sich mit Spendenangeboten an den Chor gewandt.

Das Adventskonzert beginnt vor großer Kulisse – der Chor tritt diesmal vor dem K-Block auf, damit mehr Zuschauer ins Oval passen – zwei Tage vor Heiligabend am 22. Dezember um 17 Uhr im Dresdner Stadion. „Ich bin auch der DDV-Mediengruppe dankbar für ihre Unterstützung, dass wir auch in diesem Jahr unsere wertvolle Kooperation fortsetzen können“, so Kreile, der am Freitagabend mit Kruzianern live im MDR-Fernsehen die Nachricht in der Sendung „Riverboat“ verkündete. Schön, dass diese junge Erfolgsgeschichte eine Fortsetzung findet. Im vergangenen Dezember kamen trotz Erstauflage über 12 500 Dresdner ins Stadion – überwiegend jene, die sich sonst scheuen, in die Kreuzkirche zu gehen, wo der Chor seit Jahrhunderten singt und die Weihnacht feiert. „Als ein Chor, der von der Kommune finanziert wird, wollen wir mehr Angebote für alle Dresdner bieten“, so der Kreuzkantor damals. Der Chor verstand das Freiluft-Event als „Referenz an unsere Heimatstadt und ihre Bürger“. Tausende Familien stimmten mit den Kruzianern bei weltlichen und kirchlichen Weisen ein. Die Knaben und jungen Männer selbst waren ungemein motiviert, begeistert vom ausverkauften „Haus“ und diesem Podium – die meisten von ihnen sind Fußballfans.

„Ich habe in den letzten Wochen so oft gehört, dass gerade in diesen Zeiten eine solch hoffnungsvolle Stimme aus Dresden einfach nicht verstummen darf. Umso erleichterter kann ich nun sagen: Danke, Dresden! Wir werden gemeinsam ein Zeichen für eine friedvolle Stadt setzen, und darauf bin ich sehr stolz.“

Der Vorverkauf startet am 28. Oktober. Tickets ab 12 Euro gibt es dann auch in den SZ-Treffpunkten und beim Ticketservice, Tel. 0351 48642002 sowie im Internet unter www.adventskonzert.de

zur Startseite