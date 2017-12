Kruzianer im K-Block Wo sonst die Dynamo-Fans ihre Idole anfeuern, ertönten am Freitagabend weihnachtliche Weisen. Zum dritten Mal war der Dresdner Kreuzchor zu Gast im DDV-Stadion. Er begeisterte von seiner Bühne im K-Block die 25 000 Besucher mit einem bewegenden Adventskonzert, lud zum Mitsingen ein.

Zum dritten Mal nach 2015 und 2016 gibt es auch in diesem Jahr wieder das Adventskonzert im Dresdner DDV-Stadion. © Robert Michael

Glockenklang und Knabengesang im Fußballstadion, Herrnhuter Sterne auf Deutschlandreise. Und 25 000 Besucher im ausverkauften DDV-Stadion von Dynamo Dresden applaudierten ihren Lieblingen, als wären diese Rockstars. Für viele Dresdner und ihre Gäste beginnt mit den Kruzianern die Weihnacht, wenn der Chor kurz vor Heiligabend zum Adventskonzert einlädt.

Stimmungsvoll mit drei Schlägen des Geläuts der Dresdner Kreuzkirche begann am Freitagabend das diesjährige Konzert. Erstmals umrahmten über 100 Sterne aus Herrnhut die große Bühne – und per Videobotschaft schickte ein Sänger dieses vielzackige Weihnachtssymbol aus Sachsen quer durchs Land. „Alle Jahre wieder“, sangen die 108 Knaben und Jungmänner. Und Kreuzkantor Roderich Kreile animierte das Publikum, mit einzustimmen: „… kommt das Christuskind auf die Erde nieder“. Wer textunsicher war, konnte die Zeilen auf Videowänden ablesen: „Es ist ein Ros’ entsprungen“, „O Tannenbaum“, „Stille Nacht“, „Sind die Lichter angezündet“ …

Zum dritten Mal trat der von der Stadt finanzierte Kirchenchor auf, wo sonst die Dynamo-Kicker kämpfen. Das Konzert soll eine Geste an alle Bürger sein. „Der Kreuzchor macht Kultur für alle, er ist ein Stück von jedem hier im Stadionrund und an den Bildschirmen“, sagte Kreile. Das sah das Publikum offenbar ähnlich. Was als kleiner Versuchsballon 2015 gestartet worden war, fand von Jahr zu Jahr größere Resonanz: Bei der Premiere kamen 12 000 Besucher, im vergangenen Jahr schon 20 000. Und diesmal wurde die Bühne so in den K-Block hineingebaut, dass 25 000 Besucher das Konzert live erleben konnten. Damit war auch die Platzkapazität erschöpft. Die Sitzplatzkarten waren binnen Tagen ausverkauft. Auch Stehplatzkarten gab es zuletzt keine mehr.

Große Gefühle, viel Prominenz

„Der großartige Zuspruch, die sternenhell erleuchteten Tribünen, das gemeinsame Weihnachtsliedersingen – ich darf sagen: dies alles macht mich glücklich“, so Kantor Kreile. Auch die Kruzianer waren happy. Nicht nur, weil sie es sichtlich genossen, auch weltliche und internationale Hits wie „Feliz navidad“ und „All I want for Christmas“ in poppigen Arrangements zur Begleitung einer Band zu singen. Sie durften sich diesmal in den Räumen des legendären K-Blocks umziehen und aufhalten, der bekanntlich den treuesten der treuen Dynamo-Fans vorbehalten ist. Viele Kruzianer bäbbeln selbst, tragen privat Schwarz-Gelb.

Es ist auch für das Publikum ein großes Gefühl, in diesem Rund dabei zu sein. Paare umarmten sich, Handys illuminierten das Stadion. Familien wiegten sich im Takt. Wer konnte sich schon der Emotionen entziehen, wenn ein Kruzianer wie der elfjährige Leo Joshua Weiske singt. Er interpretierte – allein auf der Vorbühne – das wunderschöne „Lasst uns lauschen“ ohne erkennbare Nervosität und zog damit die Zuhörer in seinen Bann, unter ihnen Sachsens neuer Ministerpräsident und der Dresdner Oberbürgermeister.

Einiges war bei diesem Konzert neu, und alles war diesmal auch wirklich gut. Das Programm war vielfältiger und stimmiger, das Gästeensemble hochkarätiger, die Band größer. Junge Streicher aus sächsischen Musikschulen und der Dresdner Philharmonie verstärkten den Sound, gaben ihm Schmelz. Mit Jocelyn B. Smith riss eine charismatische Jazz-Sängerin die Jungs mit und rockte mit ihnen zu „Santa Claus“ und „Let it snow“ das Stadion. Die Sopranistin Elisabeth Breuer, die schon Gast beim Kreuzchor war, sang mit dem jungen Sopran Julian Deckert den Rudolf-Mauersberger-Klassiker „Vom Himmel hoch, da komm ich her“.

Franziska Troegner moderierte mit Herz. Stars wie Fußballer Mario Gomez und Entertainer Max Raabe grüßten per Videobotschaft. Der Schauspieler Samuel Koch las berührend die Weihnachtsgeschichte. Und das alles übertrug der MDR. Aus Dresden kamen endlich mal positive Bilder. Mehrere TV-Anstalten berichteten von diesem eindrücklichen Event.

Nur einer fehlte. Stargeiger David Garrett musste kurzfristig wegen Erkältung absagen. Trotzdem erklang das geplante „Ave Maria“. Das Dresdner Geigentalent Anne-Maria Reiß sprang ein – und überzeugte. Nach knapp zwei Stunden, als der „Abendsegen“ und „Oh, du Fröhliche“ verklungen waren, jubelte das Stadion den Künstlern zu. Die Kruzianer strahlten. Ihr nächstes Adventskonzert an diesem Ort geben sie am 20. Dezember 2018.

