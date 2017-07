Krumme Ampel nach Unfall an der B 169 Ein Pkw beschädigt die Anlage. Doch der Crash lief wohl glimpflicher ab, als es den Anschein hatte.

Die Kollision mit dem Ampelmast hat den Toyota stark beschädigt. © privat

Ein deformierter Toyota quer auf der Kreuzung und ein schief in die Gegend ragender Ampelmast – die Szenerie am B-169-Abzweig Röderau machte Freitag kurz vor 12 Uhr einen schlimmen Eindruck. Laut Polizei handelte es sich jedoch um einen sogenannten Bagatellunfall. Heißt: Niemand wurde dabei verletzt. Dafür dürfte der Schaden am Auto umso größer sein. Offenbar war der Pkw-Fahrer mit seinem Auto gegen die Ampel gefahren. Die B 169 Straße blieb aber dennoch befahrbar. Die Reparatur der Ampel wurde laut Polizei bereits kurz nach dem Unfall veranlasst. (SZ)

zur Startseite