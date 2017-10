Krumbiegel singt Laudatio

Sebastian Krumbiegel, © dpa

Dieses Mal wird es etwas ungewöhnlich, wenn der Presseclub Dresden den mit 10 000 Euro dotierten Erich-Kästner-Preis verleiht. Dieser wird immer an Persönlichkeiten vergeben, die sich besonders um Toleranz, Humanität und Völkerverständigung verdient gemacht haben. Am 22. Oktober geht er an Gerhard Ehninger, Direktor der Herzklinik im Universitätsklinikum und Initiator von Dresden.Respekt. Das Bündnis setzt sich für Toleranz und respektvollen Umgang ein. Ehninger hatte zudem ein großes Konzert veranstaltet, als Zeichen gegen Pegida.

Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel hält die Laudatio auf Ehninger – allerdings singt er die eigentliche Lobrede. Zudem spielt Krumbiegel noch einige Lieder am Klavier. Die Veranstaltung findet um 11 Uhr auf Schloss Albrechtsberg statt und ist nur für geladene Gäste. (SZ)

zur Startseite