Krümelkiste mit neuer Adresse Gebrauchte Kindersachen gibt es jetzt an der Bautzener Fleischergasse. Dort erhofft sich die Inhaberin auch einen neuen Kundenkreis.

Katrin Schlenker öffnete ihre Krümelkiste jetzt an der Fleischergasse 1. © Carmen Schumann

Das Lauflernwägelchen ist das Markenzeichen der „Krümelkiste“. Bis vor Kurzem stand es noch vor dem Geschäft an der Tuchmacherstraße 23 und wies darauf hin, dass dieses geöffnet ist. Doch nun ist es verschwunden, das Geschäft ausgeräumt. Aber das Wägelchen ist nicht weg, es ist nur umgezogen. Die Kunden des Gebrauchtwarenhandels für Kinderartikel finden es nun an der Fleischergasse 1. Das ist das moderne Eckgebäude an der Gasse, die zum Nikolaiturm führt. Eine Zeit lang befand sich dort ein Versicherungsbüro.

Vor einem Jahr erst war Katrin Schlenker mit der „Krümelkiste“ von der Tuchmacherstraße 4 in das Haus Nummer 23 umgezogen. Denn das Geschäft im Haus Nummer 4, in dem sie den An- und Verkauf im Jahr 2015 gestartet hatte, war sehr schnell zu klein geworden. Die Geschäftsidee erwies sich als gut. Denn gerade die Allerkleinsten wachsen sehr schnell aus ihren Sachen heraus. Da ist es gut, wenn sich über den An- und Verkauf Nachnutzer finden. Und auch nur einmal getragene Brautmoden fanden in der „Krümelkiste“ neue Liebhaber.

Da nun auch der zweite Laden, den sie angemietet hatte, mit seinen 45 Quadratmetern aus allen Nähten zu platzen drohte, entschloss sich die Geschäftsfrau zu einem weiteren Umzug in das Geschäft auf der Fleischergasse, das 75 Quadratmeter aufweist und sogar ein kleines Büro bietet. Obwohl sie sich an der Tuchmacherstraße einen festen Stammkundenkreis aufgebaut hatte, findet sie, dass die Straße ziemlich „tot“ ist. Zwar sei die Fleischergasse nun auch keine ausgesprochene Einkaufsmeile, aber in der Gegend wohnten zum einen viele junge Familien, zum anderen gingen viele zur Stadtbibliothek. Und außerdem, so hat Katrin Schlenker festgestellt, kommen viele Touristen vorbei. Deshalb hat sie sich vorgenommen, mit ihrem Angebot auch deren Bedürfnissen entgegenzukommen. Sie könnte sich vorstellen, ein kleines Souvenirangebot und kleine Spielsachen ins Sortiment aufzunehmen.

