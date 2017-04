Kronospan und Stema sind dabei Die Unternehmen beteiligen sich an der Langen Nacht der Industrie am 22. Juni und laden zu Besichtigungen ein.

Das Gelände von Kronospan - aus der Luft. © PR

Der Laminathersteller Kronospan Lampertswalde und der Anhängerbauer Stema Großenhain können am 22. Juni, dem Donnerstag vor Sommerferienbeginn, bei der 6. Langen Nacht der Industrie besichtigt werden. Auf Rundgängen und in Kurzvorträgen präsentieren sie ihre Technologien, Arbeitsprozesse und Produkte – und sich als attraktive Arbeitgeber. Kronospan als weltweit führender Hersteller von hochwertigen Holzwerkstoffen mit über 40 Standorten hat aktuell über 600 Mitarbeiter. Die Stema an der Riesaer Straße feierte 2016 ihr 65-jähriges Bestehen und ist einer der führenden deutschen Hersteller für Pkw-Anhänger.

Die organisierten Bus-Touren zur Langen Nacht der Industrie – jeweils zwei Unternehmen – beginnen 18 Uhr an der Stema bzw. bei Kronospan und enden um circa 22.30 Uhr wieder dort. Die Veranstaltung ist für die Besucher kostenfrei. Da nur zwei Busse mit je 40 Plätzen zur Verfügung stehen, ist schnelle Anmeldung ratsam. Diese läuft auch online: www.langenachtderindustrie.de

