Kronospan mahnt Verkäufe an Der Laminathersteller soll Bäume pflanzen, scheitert jedoch an Grundstücksbesitzern.

Kronospan-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Seifert vor den Werksanlagen in Lampertswalde. © SZ-Archiv/K.-D. Brühl

Die Kronospan GmbH Lampertswalde ist jetzt von Landesdirektion Dresden aufgefordert worden, einen überfälligen Grünstreifen mit Bäumen endlich anzulegen. Der ist laut des Bebauungsplanes von 1992 auf der Nordseite des Werksgeländes, nördlich der Bahnlinie anzulegen.

Erst im vergangenen Jahr wurde dieses Vorhaben als Projekt „Anreicherung der Feldflur mit Einzelbäumen, Baumgruppen und Hecken“ im Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld aktualisiert. „Doch die von Kronospan gewünschte Umsetzung dieses Vorhabens ist in der Vergangenheit immer wieder an den Einzelinteressen von über 30 Grundstückseigentümern gescheitert“, heißt es in einer Pressemitteilung von Kronospan. „Deshalb wird nun die Gemeinde Lampertswalde gebeten, die dazu notwendigen Grundstückskäufe bzw. Fluraustauschverfahren zu unterstützen.“ (jö)

zur Startseite