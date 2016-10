Kronospan gewinnt geheime Abstimmung Die Mehrheit des Gemeinderates votiert für den Bau der neuen OSB-Produktionsanlage. Warum es jetzt aber Verwirrung gibt.

Nicht nur bei Wahlen, so wie hier, kommen Stimmzettel und Urnen zum Einsatz. Auch am Dienstagabend waren sie während der Lampertswalder Gemeinderatssitzung in Quersa vonnöten. © Symbolbild/dpa

Hauptamtsleiterin Kerstin Sulak war gut vorbereitet. Sie hatte extra Abstimmungszettel und einen Pappkarton mit Schlitz mitgebracht. Gemeinderätin Martina Höllerl hatte im Vorfeld der Gemeinderatssitzung angekündigt, das Gremium über die neue Grobspanplatten-Anlage von Kronospan geheim abstimmen zu lassen. Insgeheim hoffte sie, dass sich mehrere Gemeinderäte gegen die neue Produktionsanlage entscheiden würden.

„Wir sind auf Gedeih und Verderb Kronospan ausgeliefert“, begann sie ihr Plädoyer vor der geheimen Abstimmung. Die neue Anlage hätte enorme Produktionssteigerungen und damit Auswirkungen auf die Umwelt zur Folge. Das habe das rund anderthalbstündige Gespräch mit drei Kronspan-Vertretern in der nichtöffentlichen Ausschusssitzung am 29. Oktober gezeigt. „Wenn wir heute Nein sagen, geht Kronospan woanders hin und holt sich dort die Erlaubnis ab“, sagte Höllerl und meint mit „woanders“ das Landratsamt Meißen. „Aber ein Nein wäre wenigstens ein Signal an die Bevölkerung, dass wir nicht alles durchwinken“, sagt sie.

„Durchwinken ist der falsche Ausdruck“, erhielt sie von einem Gemeinderat zur Antwort. „Wir haben lange genug darüber gesprochen.“ Entsprechend motiviert, genervt, aber zum Teil auch gelangweilt gaben viele Gemeinderäte ihren Stimmzettel ab. Das Ergebnis der Auszählung: Elf von ihnen stimmten für die neue OSB-Platten-Produktionsanlage und zwei dagegen. Ein Gemeinderat enthielt sich.

Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei den beiden Nein-Ankreuzern neben Martina Höllerl auch um Bernd Richter. Denn wie Bürgermeister Hoffmann bestätigt, hätten nur diese beiden Gemeinderäte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich die Planungsunterlagen von Kronospan detailliert anzusehen. Monique Trobisch habe wenigstens einen kurzen Blick hineingeworfen. Womöglich war sie es, die sich der Stimme enthielt.

Verwirrung gibt es im Nachhinein, ob es rechtens ist, dass nur Gemeinderäte in die Planungsunterlagen Einsicht nehmen dürfen und darüber schweigen müssen. Denn wie die Landesdirektion Sachsen bestätigt, ist in der neuen Version der Antragsunterlagen vom 29. Juli 2016 kein Antrag auf Verzicht der Öffentlichkeitsbeteiligung mehr enthalten. Das weiß die Gemeinde seit dem 9. August, als sie die Unterlagen von der Landesdirektion erhielt. „Eine Mitteilung, dass keine Auslegung erfolgen solle, ist uns nicht bekannt“, so die stellvertretende Pressesprecherin der Landesdirektion, Jana Klein. Allerdings sei der Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung noch nicht erreicht, da es noch immer kleinere Nachforderungen an Kronospan gibt.

Trotzdem ist Martina Höllerl empört darüber, dass dem Gemeinderat nach wie vor suggeriert wird, dass es sich um ein nichtöffentliches Verfahren handelt. „Deshalb hat man uns vergattert, dass wir nichts in der Öffentlichkeit sagen dürfen.“

