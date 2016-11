Kroneplatz wird Weihnachtsland Am zweiten Advent verwandelt sich das Areal in einen romantischen Markt. Die Vorbereitungen dazu laufen.

Das Kinderkarusell fand zum Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr großen Anklang. © Kristin Richter

Auch in Steina starten die Vorbereitungen für den Advent. Traditionell wird wieder zum Weihnachtsmarkt auf den Kroneplatz geladen. Am zweiten Advents-Sonntag, dem 4. Dezember, ist es so weit. Die Gemeinde tüftelt derzeit am Programmablauf. Ab 14 Uhr öffnen sich die Tore des Marktes. Natürlich lässt es sich der neue Bürgermeister Achim Garten nicht nehmen, den Riesenstollen anzuschneiden. Anschließend gibt es einen Auftritt der Burkauer Musikanten. Aber auch die kleinen Besucher sollen nicht zu kurz kommen: Gegen 15 Uhr zeigt die Laienspielgruppe „Frohlila“ das Märchen „Der Froschkönig“. Eine Stunde später will die Kita Zwergenland mit ihrem weihnachtlichen Programm begeistern. Doch wer fehlt? Natürlich der Weihnachtsmann! Der kommt mit Helfern und verteilt kleine Geschenke. Auch ein kostenloses Kinderkarussell und Ponyreiten locken. (if)

