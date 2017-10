Kronenkino Zittau strahlt zur Kulturnacht Besucher können zwischen 17 Einrichtungen wählen. Im Programmkino laufen an dem Abend Kurzfilme.

Im Foyer des Kronenkinos erstrahlt nach der Renovierung die Decke golden. Zur Kulturnacht laufen Kurzfilme. © Matthias Weber

Golden strahlt die Decke im renovierten Foyer des Kronenkinos in der Äußeren Weberstraße. Ein Rhombenmuster an der einen, graue Farbtöne zieren die andere Wand. Neue Stühle, eine neu gestaltete Bar, Samtvorhänge und ein Kronleuchter mit „stilisierter Krone“ schaffen eine inspirierende Atmosphäre. Die 7. Zittauer Kulturnacht am Sonnabend ist eine gute Gelegenheit im Kronenkino in der Äußeren Weberstraße vorbeizuschauen, sagt Jens Hommel, Geschäftsführer der Hillerschen Villa, die das Programmkino betreibt. Er möchte den Besuchern zeigen, dass sich einiges getan hat in dem altehrwürdigen Gebäude. Das Foyer war heruntergekommen, Flecken und Risse zierten Wände und Decke. „Wir haben uns dafür geschämt“, sagt Hommel. Die Hillersche Villa stellte deshalb eigene Mittel bereit, um Abhilfe zu schaffen. Die Bildhauerin Alexandra Seel und die Designerin Ute Mang entwarfen die Farbgebung und Gestaltung, die den 1930er Jahren nachempfunden ist. Mehrere Freiwillige strichen unter Leitung von Frank Hänsgen vom Begegnungszentrum Großhennersdorf Wände und Decke. Nach der Renovierung sei das Foyer wieder ein würdiger Ort für Veranstaltungen, fasst Jens Hommel zufrieden zusammen.

Mit einem außergewöhnlichen Filmabend unter dem Titel „Von Zittau in die Welt und wieder zurück“ beteiligt sich das Kronenkino an der Kulturnacht. Mitarbeiterin Heike Schöbel kam auf die Idee, einen Kurzfilmabend à la „Willi Schwabes Rumpelkammer“ zusammenzustellen. Sie stieg in die Tiefen des Archivs herab und kramte prämierte Kurzfilme des Zittauer Kurzfilmfestivals „ZI 48“ aus, ergänzte diese mit Reiseberichten, kuriosen Experimenten und nachdenklich machenden Bildern. Die Dauervorstellung des Kurzfilm-Potpourris beginnt um 18.30 Uhr mit dem Streifen „Die Eisprinzessin“ und endet gegen 23 Uhr. Zur Erwärmung hauen die Musiker von „Balumuna“ ab 18 Uhr auf die Trommeln.

Das Kronenkino ist allerdings nur eine von insgesamt 17 Kultureinrichtungen, die bei der 7. Zittauer Kulturnacht ein eigenes Programm vorbereitet haben. „Die Besonderheit des Abends ist die große Vielfalt der Angebote“, sagt die Kulturreferentin der Stadt Zittau, Wiebke Steudner. Sie möchte keine Veranstaltung hervorheben, verweist aber auf den ermäßigten Eintrittspreis im Vorverkauf, wo die Eintrittskarte nur 5 Euro statt 6,50 Euro an der Abendkasse kostet. Schüler zahlen gar nichts. Karten gibt es in der Tourist-Information auf dem Markt, im Museum und beim Fastentuch.

