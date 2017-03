Krone ist zu teuer Die Stadt Bautzen hatte den Kauf der Stadthalle prüfen lassen. Das Fazit: Eine Sanierung wäre zu teuer, der Betrieb nicht wirtschaftlich. Nun sind neue Ideen gefragt.

Was wird aus der Stadthalle Krone in Bautzen? Die Frage bleibt vorerst offen. © Robert Michalk

Die Zukunft der Krone-Stadthalle bleibt ungewiss. Unter den aktuellen Bedingungen ist nach Aussage der Stadt ein Kauf nicht möglich. Eine Sanierung wäre viel zu teuer und eine Stadthalle ließe sich nicht wirtschaftlich betreiben. Auch sei unklar, ob der Parkplatz wirtschaftlich ist. So lautet das Fazit des Prüfungsberichtes, der am Mittwoch im Stadtrat vorgetragen wurde. OB Alexander Ahrens hatte Anfang Februar mit der Onnasch-Gruppe verhandelt. Der Besitzer will 3,4 Millionen Euro für die Stadthalle, das Haus an der Steinstraße 15 und den Parkplatz . „Der Preis ist unter den gesetzlichen Restriktionen einer Kommunalverwaltung völlig unrealistisch“, sagt Finanzbürgermeister Robert Böhmer. Eine Investition wäre nur privatwirtschaftlich möglich. Per Mehrheitsbeschluss hatten die Stadträte die Verwaltung beauftragt, Gespräche mit dem Eigentümer aufzunehmen und die Bedingungen für den Kauf von Stadthalle und Parkplatz zu prüfen. FDP-Stadtrat Mike Hauschild kritisierte den Bericht des Liegenschaftsamtes. Er gehe nicht auf Potenzial und Bedürfnisse des Stadtgebietes ein. CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers forderte die Einberufung des Beirates für Stadtentwicklung, um Ideen für das Gelände zu diskutieren. Baubürgermeisterin Juliane Naumann erklärte, dass der Beirat spätestens im April auch zu diesem Thema beraten soll. (SZ/ma)

zur Startseite