Kromlauer Park wird in den europäischen Parkverbund aufgenommen

Dietmar Noack ist seit sieben Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in Gablenz. Er setzt sich für den Kromlauer Park ein. © Archivfoto: Ch. Köhler

In gemütlicher und wohliger Atmosphäre hat am vergangenen Freitag die Gemeinde Gablenz das neue Jahr beim Neujahrsempfang begrüßt. In geselliger Runde haben sich Gemeinderäte, Bundes- und Landespolitiker sowie Mitglieder aus den örtlichen Vereinen ausgetauscht. Ein Thema, das bei den Anwesenden immer wieder aufgekommen ist, ist die anstehende Sanierung der Rakotzbrücke samt ihrer Nebenbauten. Dafür hat die Gemeinde im vergangenen Jahr nach langem Kampf immerhin Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro erhalten.

„Wer denkt, das Geld ist da und nun kann es losgehen“, so erklärt Bürgermeister Dietmar Noack (CDU) während seiner Neujahrsrede, „der muss sich eines Besseren belehren lassen.“ Mit den tatsächlichen Arbeiten an dem Ensemble, das inzwischen weltweit Berühmtheit erlangt hat, sei nicht vor 2019 zu rechnen, sagt er. Komplizierte Ausschreibeverfahren für die Arbeiten, Absprachen mit den Fördermittelgebern und die Tatsache, dass vieles im Ehrenamt angegangen wird, lasse ein schnelleres Vorgehen nicht zu. „Wir wollen keine Fehler machen“, gibt der amtierende Bürgermeister zu verstehen.

Dietmar Noack nutzt seine Rede während des Neujahrsempfangs aber auch, um Rückschau zu halten. Schließlich gehen sieben Jahre Bürgermeistertätigkeit in wenigen Wochen zu Ende. Am 18. Februar wird in Gablenz ein neuer Gemeinde-Chef gewählt – und der wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Dietmar Noack heißen. Denn er hat sich als Einziger zur Wahl gestellt. „Mein erster Dank geht an den Gemeinderat an meiner Seite“, sagt der Bürgermeister rückblickend, „der sich mit Kompetenz, Sachlichkeit und Zielstrebigkeit zum Wohle der Gemeinde eingesetzt hat.“ Das sei in Anbetracht des breiten Spektrums an Parteien im Rat keine Selbstverständlichkeit. „Das ist wirklich einen Applaus wert“, sagt Noack.

Im Laufe der vergangenen sieben Jahre haben Gablenz und Kromlau eine ganze Reihe von baulichen Maßnahmen umsetzen können, bilanziert der Bürgermeister. Allen voran stehen etwa der grundhafte Ausbau der Gablenzer Ortsdurchfahrt, die Sanierung des Kromlauer Schlosses und die Idee, das Schloss als Trauzimmer und Veranstaltungsort zu nutzen. „Man kann aber noch so gute Ideen haben, ohne Geld läuft nichts“, sagt Dietmar Noack. Gablenz sei weiterhin auf Fördermittel angewiesen. In diesem Zusammenhang richtet sich sein Dank an Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und den Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk (SPD), „die beide ihre Versprechen gehalten haben“, Mittel für den Kromlauer Park zu akquirieren.

Gerade der Rhododendronpark in Kromlau lässt jährlich die Anzahl an Touristen steigen. Das wird sicher auch in diesem Jahr nicht anders. Am 24. Februar wird der Kromlauer Park in den europäischen Parkverbund aufgenommen. „Das ist für uns ein Ritterschlag“, sagt Dietmar Noack stolz. Schließlich sind in diesem Verbund drei Parks aus Brandenburg, drei aus Polen und mit Kromlau auch drei aus Sachsen. Insofern bedeutet die Zusage aus dem Bund-Länder-Programm „Verbesserung städtischen Grüns – Zukunft Stadtgrün“ (ZSP) in Höhe von 840 000 Euro zweierlei: Noch in diesem Jahr muss Gablenz den Infopunkt samt WC-Anlage am Park, die Sanierung des Kavalierhauses oder die Erneuerung einiger Wege im Park auf den Weg bringen, um die Auflagen der Fördermittelgeber einzuhalten. Zwar bedeutet dies jede Menge Arbeit für die Gemeindeverwaltung, den Gemeinderat und nicht zuletzt für den Bürgermeister, aber die Attraktivität des Parks dürfte weiter steigen. Andererseits bringt die Gemeinde aber auch mit 280 000 Euro Eigenanteil selber hohe investive Gelder für den Park auf – was sicher keine Selbstverständlichkeit ist.

Als Meilensteine für das Jahr 2018 sieht der Bürgermeister das 54. Park- und Blütenfest Ende Mai und die 750-Jahr-Feier der Gemeinde Gablenz zwischen dem 18. und 24. Juni. Der Bürgermeister der Partnergemeinde Zary-Land, Leszek Mrozek, nennt ferner drei Projekte, die er gemeinsam mit Gablenz angehen will: die Anschaffung eines neuen Feuerwehrwagens, gemeinsame Werbung für beide Gemeinden und eine gemeinsame Internetseite. „Damit unsere Gemeinden und die Bürger sich noch besser kennenlernen“, so Mrozek. Das Jahr 2018 kann also kommen.

