Kromlau zeigt sich im Zweiten

Bei Dreharbeiten.Links im Vordergrund Valentin(Max Schimmelpfennig) dahinter Katrina (Pauline Renevier) © Archivfoto: Joachim Rehle

Bad Muskau. Noch im Sommer dieses Jahres hatte ein Filmteam das Rakotz-Ensemble und den Rakotzsee fest im Beschlag. Der „Zauberlehrling“ wurde auch in Görlitz und Bad Muskau gedreht. An Heiligabend können sich Fernsehzuschauer nun von dem Märchenfilm um 16.30 Uhr im ZDF überzeugen. Inspiriert von Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“ haben die Drehbuchautoren Anja Kömmerling und Thomas Brinx für den MDR und ZDF eine Geschichte über die Versuchungen des Zauberhandwerks entwickelt. Der Kromlauer Park wird dabei zum magischen Reich, in dem Valentin und Katrina – die beiden Hauptfiguren – nach der Auflösung eines schrecklichen Zaubers suchen. Das Neue Schloss im Fürst Pückler Park in Bad Muskau beherbergt übrigens den Sitz der Königin.

