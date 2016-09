Kroker ist neuer Turn-Chefcoach beim DSC

Der Dresdner SC setzt auf interne Lösungen. Zumindest, was die Cheftrainer-Stelle in der Turnabteilung betrifft. Der bisherige Coach Olaf Große geht offiziell in den Ruhestand. Aber wirklich nur offiziell. Tatsächlich wird er die Abteilung in knapp zehn Stunden pro Woche weiterhin unterstützen. Große wird vor allem weiter mit Marlene Bindig arbeiten, die 2015 mit dem deutschen Meistertitel am Boden ihren größten Erfolg feierte. Bindig absolviert ein Jahr Bundesfreiwilligendienst im Verein.

Großes Nachfolger wird Tom Kroker – der bislang bereits im DSC-Nachwuchs arbeitete. Neu zum Trainerstab hinzu kommt Imke Dohmen, die am Freitag in der Lokalsportausgabe irrtümlich als Großes Nachfolger bezeichnet wurde. „Imke Dohmen hat jahrelange Erfahrungen damit, wie aus kletterfreudigen Mädchen kleine Turnerinnen gemacht werden“, erklärt die Abteilungsleiterin Birke Tröger den „Neuzugang“ vom SV Motor Mickten. Dohmen wird in Teilzeit als Trainerin beim Dresdner SC arbeiten. (SZ)

