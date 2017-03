Kröten sind schon auf dem Sprung Die Amphibien haben mit ihrer Wanderung begonnen. Deshalb werden derzeit Schutzzäune an Straßen aufgebaut, etwa zwischen Klitten und Kaschel.

Die Mitarbeiter des Fördervereins, Günter Sommer (rote Weste) und Wilfried Spank haben mit dem Aufbau des Amphibienschutzzaun an der Staatsstraße 121 Kaschel-Klitten begonnen. Danach werden sie noch die Fangeimer eingraben. © bernhard donke

Die milden Temperaturen der jüngsten Tage veranlassen schon jetzt – zwei Wochen früher als üblich – Frösche, Unken, Kröten und Molche zu ihren Wanderungen von den Winterquartieren in ihre Laichgewässer. Damit die Tiere beim Überqueren von Straßenabschnitten nicht Gefahr laufen, von Autos überrollt zu werden, haben die Mitarbeiter des Fördervereins für die Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mit dem Aufbau von Schutzzäunen entlang der Staatsstraße 121 zwischen Klitten und Kaschel begonnen.

Diese bauen sie auch noch an anderen, für die Amphibien gefährdeten Straßenabschnitten und Stellen auf. „Insgesamt werden etwa 15 Kilometer Schutzzaun aufgebaut, an 14 Standorten im Bereich Klitten-Trebus-Reichwalde und Kreba-Neudorf“, sagt Geschäftsführerin Annett Hertweck.

Die Mitarbeiter graben später, wenn die große Amphibienwanderung begonnen hat, in regelmäßigen Abständen Fangeimer an den Zäunen ein. In die fallen die Tiere beim Versuch, diese zu überqueren. Einmal am Tag werden die Zäune kontrolliert. „Dazu können sich auch Interessierte bei uns melden. Wir nehmen sie gern mit auf so einen Kontrollgang und erklären ihnen auch was wir dabei machen“, so Annett Hertweck.

Die eingefangenen Tiere in den Fangeimern werden gezählt und registriert, danach über die Straße getragen, sodass sie gefahrlos zu ihren Laichgewässern kommen. So erhält man einen genauen Überblick, welche Amphibien hier in der Region des Biosphärenreservats beheimatet sind. Dabei hat man in den Vorjahren festgestellt, dass mit der Rotbauchunke und den Kammmolch zwei sehr seltene Arten hier und angrenzenden Gebieten vorkommen. „2016 haben wir so circa 100 000 Amphibien vor dem Überfahren gerettet“, sagt die Geschäftsführerin.

Obwohl die eigentliche Hauptwanderzeit der Amphibien erst ab Anfang März beginnt, sollen Verkehrsteilnehmer bereits darauf achten, dass sie keine von den zu früh gestarteten Tieren unter die Räder bekommen. Die Naturfreunde und Mitarbeiter des Vereins würden sich über rücksichtsvolles Fahren besonders in wassernahen Straßenabschnitten und an noch nicht geschützten Amphibienwechselstellen freuen.

Wer an einem Kontrollgang teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 035893 508571 melden oder direkt beim Förderverein auf der Naturschutzstation in Förstgen an der Dorfstraße 37 vorbeischauen.

