Krönender Abschluss

© Symbolfoto: dpa

Radball. Am Wochenende reiste die Männermannschaft von der SG Lückersdorf-Gelenau zu ihrem letzten Wettkampf in diesem Jahr nach Niederlauterstein. Hier stand die Vorrunde um den Deutschland-Pokal auf dem Programm. Durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga gehörte das SG-Duo mit Marco Richter und Ricardo Slota zu den gesetzten Mannschaften für diesen Wettbewerb. Das erste Spiel gegen Niederlauterstein verloren Richter/Slota knapp mit 4:5. Die zweite Partie gegen die bayrische Vertretung aus Steinwiesen lief bis zur Pause schlecht, aber die Lückersdorf-Gelenauer verwandelten den 1:3-Rückstand noch in einen 7:4-Erfolg. Anschließend wurde die Reserve des Deutschen Meisters aus Stein (Bayern) knapp mit 4:3 bezwungen, die SG-Vertretung war Tagessieger und erreichte damit das Viertelfinale um den Deutschland-Pokal. Dieser Erfolg war für Richter/Slota der krönende Jahresabschluss nach dem Gewinn der Landesmeisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. (hs)

