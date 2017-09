Krölstraße ruht nur noch bis Sonntag Nächsten Montag gehen die Bauarbeiten in Görlitz endlich weiter. Zu ihrer Dauer aber gibt es zwei verschiedene Auskünfte.

Durchfahrt nur stadtauswärts erlaubt: Die Krölstraße ist seit Anfang März wegen der Baustelle der Stadtwerke halbseitig gesperrt. © nikolaischmidt.de

Rosemarie Markwirth hat die Baustelle der Stadtwerke gut im Blick. Von ihrer Wohnung am Lutherplatz schaut sie direkt auf die Krölstraße. „Immer wieder gibt es Autos, die vom Lutherplatz nach links abbiegen, also entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in der Baustelle“, sagt die Anwohnerin. Tagsüber seien es meist Auswärtige, nachts oft auch Einheimische. Sie und ihr Mann aber kommen schon mit der Baustelle klar: „Tagsüber sind wir ja nicht so viel zu Hause.“ Ihr Mann hat sich aber bei den Stadtwerken erkundigt – und dort erfahren, dass es Probleme gibt und die Baustelle deshalb länger dauert als geplant.

Das teilt Stadtwerke-Sprecherin Belinda Brüchner auch auf SZ-Nachfrage mit. „Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober an.“ Ursprünglich sollten sie Ende August abgeschlossen sein. Tatsächlich aber ruht die Baustelle bereits seit Anfang Juli komplett. Hauptursache: In fünf Meter Tiefe sind die Arbeiter auf Hohlräume gestoßen. Die Baufirma hat diese mit Boden aufgefüllt und alles verdichtet. Danach hat sie nach weiteren Hohlräumen an den Seiten gesucht – also dort, wo keine Leitungen zu erneuern sind, wo überhaupt nicht gebaut werden sollte. Ergebnis: Hohlräume gab es dort nicht, aber der Boden war zu weich, um darauf die Straße zu bauen. Daraufhin haben die Stadtwerke einen externen Geotechniker beauftragt, eine Lösung zu finden. Das Gutachten hat ein paar Wochen gebraucht, liegt seit Ende Juli vor.

„Seither haben wir das Gutachten mit dem Ingenieurbüro präzisiert und ausgearbeitet, mit dem Bauunternehmen auf Umsetzung geprüft und mit der Stadt Görlitz abgestimmt“, sagt Belinda Brüchner. Alle notwendigen Abstimmungen seien nun erfolgt und die entsprechenden Ergebnisse in die Überarbeitung der technischen Lösung eingeflossen. „Parallel haben wir die Anfertigung der speziellen Komponenten beauftragt, die laut dem geotechnischen Gutachten für die Bauarbeiten benötigt werden“, erklärt die Sprecherin. Nach jetzigem Stand können die Arbeiten nächsten Montag wieder aufgenommen werden. Die Baufirma sei dieselbe wie bisher.

Zum Bauende gibt es zwei Auskünfte. Während Belinda Brüchner Ende Oktober nennt, sprach der städtische Amtsleiter Torsten Tschage vorigen Donnerstag im Stadtrat von „Jahresende“. Dieser Termin findet sich auch bei den Baustelleninfos auf der städtischen Internetseite. „Die ausführende Baufirma hat eine Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung bis 31. Dezember beantragt“, erklärt Frank Elmenthaler, Leiter der Straßenverkehrsbehörde. Belinda Brüchner bestätigt diese Darstellung: „Die unterschiedlichen Angaben hängen damit zusammen, dass die Baufirma die verkehrsrechtliche Anordnung bei der Stadt sicherheitshalber bis Ende des Jahres beantragt hat.“ Die Stadtwerke werden ihre Arbeiten aber voraussichtlich bis Ende Oktober abschließen, sodass die Krölstraße danach wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden könne.

Die Reaktionen von Anwohnern, Geschäftsinhabern und Autofahrern auf die lange Bauzeit sind unterschiedlich. „Uns stört die Baustelle überhaupt nicht“, sagt eine Mitarbeiterin des Wettbüros Tipico im Eckhaus Krölstraße 15/Dresdner Straße. Die Kunden kämen sowohl zu Fuß als auch per Auto: „Aber es kommen nicht weniger Leute als früher.“ Ein Anwohner, der gerade am Wettbüro steht, sieht das anders: „Für uns als Autofahrer ist das sehr schlecht.“ Überall seien Baustellen, auf der B6, auf der Autobahn – und eben hier: „Ich finde das katastrophal.“ Tischlermeister Michael Brückner, der nur wenige Häuser entfernt seine Werkstatt hat, sieht dagegen keine Probleme: „Ich finde den Zustand, so wie er jetzt ist, gar nicht schlecht.“ Wenn er Richtung Zentrum fahren will, müsse er eben einen kleinen Umweg nehmen: „Das stört aber kaum.“ Und Kunden bleiben auch nicht weg: Eine Tischlerei lebt nicht von Laufkundschaft. Anwohnerin Rosemarie Markwirth indes nimmt vor ihrer Haustür ein paar Probleme wahr. „Am Sonntag wollte ein Reisebus vom Lutherplatz in die Krölstraße abbiegen.“ Wegen der Baustelle sei er aber nicht um die Kurve gekommen – und musste im Rückwärtsgang zurück gen Landeskronstraße fahren.

