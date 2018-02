Kritik wegen fehlender Fahne

Die deutsche Fahne (im Hintergrund) fehlt hier besonders oft. Gerade ist es wieder der Fall. © Matthias Weber

Zittau. Das Fehlen der Deutschlandfahne am Dreiländerpunkt bei Hartau hat beim jüngsten Stadtrat für Kritik gesorgt. Es könne doch nicht sein, dass die polnische, die tschechische und die EU-Flagge, aber nicht die deutsche zu sehen seien, hieß es sinngemäß. Die Antwort der Stadtverwaltung mit einem Augenzwinkern: Der Verschleiß der Deutschlandfahnen am Dreiländerpunkt sei sehr hoch… Zum Teil werden sie durch das Wetter zerstört. Über den anderen Teil spekulierte niemand. Die Verwaltung bat, immer, wenn wieder eine Fahne fehlt, rasch in Kenntnis gesetzt zu werden, um für Ersatz sorgen zu können. (SZ/tm)

zur Startseite