Kritik von Bürgerräten an der Stadt Vielen geht es zu langsam, bis das Rathaus entscheidet. Das sorgt für Ärger und Verdruss.

André Winkelmann , Jens-Uwe Grundmann , Angelika Siegesmund , Brigitte Neu, André Geißler und Detlef Lothar Renner (v.l.) gehören zum Bürgerrat von Weinhübel. Sie vertreten rund 5400 Menschen. © Stadtverwaltung

Im Bürgerrat Weinhübel droht der Stadt jetzt eine Auseinandersetzung über Sinn oder Unsinn dieser Gremien. Das kündigte Detlef Lothar Renner am Rande des AfD-Kreisparteitages am Wochenende an. So habe der Bürgerrat schon vor Wochen konkrete Standorte für das Aufstellen von Bänken sowie die Umsetzung von Papierkörben benannt. Doch geschehen sei bis jetzt nichts. Die Stadt müsste nun erklären, ob sie die Bürgerräte nur als Aushängeschild wolle oder ob sie tatsächlich gewillt sei, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Renner ist einer der gewählten Bürgerräte im Görlitzer Stadtteil Weinhübel. Nach seinen Angaben muss auch der Bürgerrat im Süden den Rücktritt eines Mitgliedes verkraften – aus familiären Gründen.

Schnelleres Handeln hatte sich auch der Bürgerrat Innenstadt Ost zuletzt gewünscht. Nach Angaben von Dietmar Hepprich, früherer CDU-Stadtrat und jetziger Bürgerrat, lägen die Pläne für ein Geländer am Containerstandort Konsulstraße seit Wochen bei der Stadt, ohne dass nach der grundsätzlichen Einigung für dieses Vorhaben das Geländer auch installiert wurde. Hepprich hoffte bei der Bürgerversammlung, dass die Stadt bis Jahresende handelt.

Ähnliche Kritik hatten auch die bereits zurückgetretenen Bürgerräte Dietmar Siebeneich und Wolfgang Smolarek aus der Innenstadt West geäußert. Das Neubaugebiet Königshufen ist ohne Bürgerrat, seit dessen Mitglieder einer nach dem anderen zurückgetreten sind. Eine Neuwahl war zuletzt nicht möglich.

