Kritik aus Meißen an Staatsministern Diskussionsrunde zur Gefahrenkurve: Eingeladen war auch ein Vertreter aus dem sächsischen Verkehrsministerium. Gekommen war aber niemand.

Die gefährliche Plossenkurve, © Claudia Hübschmann

Auf großes Interesse stieß die Begehung der Plossenkurve in der vergangenen Woche (die SZ berichtete). So waren unter anderem ein Bundes- und Landtagsabgeordneter sowie Vertreter der Meißner Polizei und Bürgermeister Markus Renner vor Ort, um über Lösungsansätze in der Gefahrenkurve zu diskutieren.

Eingeladen war auch ein Vertreter aus dem sächsischen Verkehrsministerium. Gekommen war aber niemand. Das sorgt in Meißen für Unverständnis. In einem Schreiben an Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und dessen Stellvertreter Martin Dulig (SPD) teilt die Meißner Linke genau das mit. Außerdem werden die Minister über Forderungen für mehr Sicherheit informiert. So seien etwa ein schneller Ausbau der Straße am Schlossberg Siebeneichen sowie Sicherungsarbeiten am Fußweg unterhalb der Lämmerstufen dringend nötig. (SZ/mhe)

