Kritik an Zustand der Sportanlagen Dieter Häusler von der HSG Turbine Zittau sieht vor der Deutschen Senioren-Meisterschaft noch einigen Verbesserungsbedarf im und ums Weinaupark-Stadion.

Das Weinauparkstadion in Zittau. © Matthias Weber

Dieter Häusler ist Sportler bei der HSG Turbine Zittau und wird am Wochenende als Kampfrichter bei den Deutschen Senioren-Meisterschaft der Leichtathleten in der Weinau mitwirken. Der 69-Jährige kritisiert den Zustand der Sportanlagen im Weinaupark-Stadion gegenüber der SZ scharf. So seien die Kugelringe für die Kugelstoßer noch nie gereinigt worden und von Laub und Grünzeug verstopft. „Wenn es am Wochenende regnet, stehen die Anlagen unter Wasser“, so der Kampfrichter. Auch die Anlaufspur für die Speerwerfer sei noch nie gereinigt worden.

Der Sportler macht sich auch große Sorgen über das Erscheinungsbild der Stadt und befürchtet, dass die Gäste einen mit schlechten Eindrücken nach Hause fahren. Die Zufahrten zur Weinau, besonders an der Leipziger- und an der Chopinstraße sind an viele Stellen von wuchernden Pflanzen gesäumt. „Was tut das Bürgeramt eigentlich?“, fragt der Zittauer. Der Weg zur Freilichtbühne in der Weinau und der kleine Park davor seien völlig zugewachsen. Häusler fordert, dass die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung endlich die Initiative ergreifen, um die Sportanlagen und Zufahrten in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. (mh)

