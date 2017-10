Kritik an Wahllokal in Eichgraben Das Gemeindezentrum sei nicht behindertengerecht, sagt Zittaus EX-OB Jürgen Kloß. Er schlägt Alternativen vor.

Zittaus Ex-Oberbürgermeister Jürgen Kloß hat in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Eichgraben kritisiert, dass das Wahllokal im Ort nicht behindertengerecht sei. Die Wähler müssen im Gemeindezentrum mehrere Treppen überwinden, was gerade für ältere Einwohner schwierig sei. Kloß, der in Eichgraben wohnt und auch Mitglied im Ortschaftsrat ist, habe am Wahltag mit seiner Frau einer älteren Dame bis in den Wahlraum helfen müssen. Der Ex-OB ist selbst 76 Jahre alt. Es sollte seiner Meinung nach darüber nachgedacht werden, einen anderen Raum, der weniger Barrieren hat, als Wahllokal zu nutzen. Kloß brachte das Kegelheim auf dem Festplatz als Alternative ins Spiel. Auch die Fahrzeughalle der Eichgrabener Ortsfeuerwehr, die sich im gleichen Gebäude wie das Gemeindezentrum befindet und barrierefrei zu erreichen ist, wäre als Wahllokal denkbar. (SZ/jl)

