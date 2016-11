Kritik an Vorgehen im Fall Schlechte Die Antwort von OB und Verwaltung auf eine Bürgeranfrage sei „ein Schlag ins Gesicht“, meinen die Linken.

Meißens OB Olaf Raschke: Seinen Umgang mit dem „Krematoriums-Post“ von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte sehen die Linken als falsch an. © Claudia Hübschmann

Den Umgang mit dem „Krematoriums-Post“ von CDU-Stadtrat Jörg Schlechte (SZ berichtete) sehen die Linken als falsch an. Die inzwischen durch die Verwaltung getätigten Antworten auf die Fragen eines Bürgers kritisiert der Fraktionsvorsitzende Ullrich Baudis.

Unter anderem wird auf die Bürgerfrage, welche Konsequenzen sich gegenüber Herrn Schlechte ergeben, mit einem Verweis auf die Legitimation jedes Stadtrats durch das Votum der Wähler sowie auf die Verantwortung der Fraktion verwiesen. Des weiteren beantwortet die Verwaltung die Frage nach einer öffentlichen Auseinandersetzung mit Problemen im Umgang mit Migration innerhalb der Bürger damit, dass bereits 2015 eine hinreichende Erklärung abgegeben worden sei.

„Wir finden, die Antwort der Stadtverwaltung ist ein Schlag ins Gesicht derer, die nicht akzeptieren wollen, was zum Teil in unserer Stadt und in unserem Land im Umgang mit Migranten geschieht“, so Baudis. Darauf zu verweisen, dass Herr Schlechte als Stadtrat in einer demokratischen Wahl gewählt wurde, reiche nicht aus.

Die CDU-Fraktion im Meißner Stadtrat hatte gegen ihn eine Verwarnung ausgesprochen. (SZ/mhe)

