Kritik an Unterrichtskürzung

Bautzen. Die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag hat die Pläne der Landesregierung zur Kürzung von Stunden in den Unterrichtsfächern Sport, Musik und Kunst kritisiert. Das Papier von Kultusminister Christian Piwarz und Finanzminister Matthias Haß (beide CDU) gehe in die völlig verkehrte Richtung: „Unsere Fortschritte bei Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe würden durch neue Stundentafeln mit weniger Sport, Kunst und Musik zunichtegemacht“, sagt Fraktionschef Dirk Nasdala.

Es müsse auch Lehrer geben, die in der angestrebten Ganztagsbetreuung qualitativ hochwertige Bildungsarbeit nach den Stunden der reinen Wissensvermittlung leisten. Das Bildungssystem müsse die Schüler auch zur Übernahme von Verantwortung befähigen. Erst durch die wirkliche Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung würde der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler. (SZ/sko)

