Kritik an uneinsichtigen Fahrern Trotz Sperrschild sind einige Kraftfahrer den Spittelweg in Pulsnitz entlanggefahren.

Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke. © PR

Bauarbeiten in der Vorwoche wegen einer Havarie auf dem Spittelweg in Pulsnitz sorgten jetzt noch einmal für ein Statement von Bürgermeisterin Barbara Lüke vor dem Stadtrat. Kraftfahrer hätten sich in unverantwortlicher Art und Weise über Sperrschilder hinweggesetzt und die Bauleute behindert und beschimpft. Die mussten laut Stadt sogar zur Seite springen, um sich in Sicherheit vor Kraftfahrern zu bringen. Die Stadt habe die Polizei einschalten müssen. Die habe dann auch durchgegriffen und Strafen verhängt.

Der Unmut war wohl auch durch die großräumige Sperrung wegen eines vermeintlich kleinen Loches entstanden. In einer Richtung wurden die Autos über Steina umgeleitet. Es habe sich aber um eine größere Unterspülung des Spittelweges gehandelt. Die Straße drohte einzubrechen, so die Erklärung der Stadt. Das Verhalten der uneinsichtigen Kraftfahrer fand heftige Kritik. (SZ/ha)

