Kritik an überbordender Bürokratie Im Seenland hadert man mit den Landesbehörden. Ausstehende Genehmigungen bremsen die Lausitzer aus.

Das Lausitzer Seenland ist ein touristischer Anziehungspunkt. © Wolfgang Wittchen

Vor dem Hintergrund des sich seit Jahren hinziehenden Prozedere um die Öffnung des Barbarakanals zwischen Geierswalder und Partwitzer See äußerten Landrat Michael Harig (CDU) und Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) Kritik an den langsam mahlenden Behördenmühlen. „Visionen, die wir damals geteilt haben, scheinen auf deren Seite nicht mehr da zu sein“, so der Landrat im Kreise der Bürgermeister der sächsischen Seenland-Kommunen. Es müsse schneller und zielgerichteter agiert werden, nur sei man selbst ein Stück weit gefangen im eigenen Regelwerk. Möglicherweise gibt es zudem in der Landesdirektion Personalengpässe.

OB Stefan Skora schilderte den Versuch, für das Westufer des Scheibesees – wo im Sommer ohnehin schon rege gebadet wird – eine genehmigte Zwischennutzung zu bekommen. „Da sind wir in die Mühlen geraten.“ Es sei schmerzhaft zu erfahren, wie langsam Prozesse in Sachsen vonstattengingen. „Und scheinbar geht es bei uns immer langsamer.“ Der Zweckverband der Kommunen solle hier ansetzen und bei den entsprechenden Behörden Vorstöße wagen.

Genauen Ablaufplan erstellt

Aktuelles Ziel ist es, den Kanal im kommenden Jahr für die Benutzer zu öffnen. Noch immer stehen Genehmigungen aus, und auch das Wasser des Partwitzer Sees hat im Gegensatz zu dem des Geierswalder Sees noch nicht den Ziel-pH-Wert. Der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen will das Vorhaben mit einem Projektplan begleiten. Die Geschäftsstelle hat einen detaillierten Ablaufplan erstellt, der ein Controlling ermöglicht, und einen Fragenkatalog an den Bergbausanierer LMBV, die sächsische Landesdirektion und die Gemeinde Elsterheide geschickt. Über den neuen Sachstand soll in der Verbandsversammlung regelmäßig informiert werden. Der Barbarakanal war als erster Überleiter im Lausitzer Seenland 2003 fertiggestellt worden. Die Freigabe der 1 150 Meter langen Wasserstraße zwischen Geierswalder und Partwitzer See sollte eigentlich schon erfolgt sein. Die in der Vergangenheit genannten Termine wurden letztlich aber nie gehalten. (aw)

