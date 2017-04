Kritik an Stromtankstellen-Karte

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat die Bundesnetzagentur wegen einer von ihr vorgelegten Karte zum Ausbau von Stromladesäulen für Elektroautos heftig kritisiert. „Die heute veröffentlichte Karte hätte man sich getrost schenken können, denn sie spiegelt nicht einmal im Ansatz die Wirklichkeit wider“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender des Beirates der Bundesnetzagentur ist, erklärte: „Es gibt viel mehr Tankstellen für Elektroautos als angeben - die Karte verunsichert die Autofahrer nur und ist damit wenig hilfreich.“ So seien für Niedersachsen nur 147 E-Tankstellen aufgeführt, tatsächlich seien es aber mehr als 600.

Die in Bonn ansässige Behörde hatte am Dienstag mitgeteilt, allein seit Mitte März 2016 seien ihr 1 900 neue öffentliche Ladepunkte gemeldet worden. Nordrhein-Westfalen liegt bei der regionalen Verteilung mit 354 Ladepunkten bundesweit auf Platz zwei, nur in Bayern gebe es mehr Ladepunkte für Elektroautos (442).

Insgesamt gibt es bundesweit laut NPE bisher rund 7 400 öffentlich zugängliche Ladepunkte. (dpa)

