Kritik an „Salami-Taktik“ des Hafens Schon vor Beginn des Planverfahrens seien Tatsachen geschaffen worden, sagt der BUND. Der Verband hält den Ausbau für übertrieben.

Südlich des Hafenbeckens soll ein neues Terminal entstehen. Umweltschützer und Anwohner haben ihre Bedenken gegen die Pläne des Hafenbetreibers. © Lutz Weidler

Das Anhörungsverfahren zum Hafen-Ausbau war erst einige Minuten eröffnet, schon war klar: Es würde emotionaler werden als am ersten Tag. Gleich zu Beginn übte die stellvertretende Vorsitzende des BUND Sachsen Franziska Heß scharfe Kritik an dem Verfahren. Es sei schon ungewöhnlich, dass die Bedenken der Behörden wie etwa der Stadtverwaltung an einem anderen Tag gehört würden als die Naturschutzverbände. Das bloße Vorlesen der Einwendungen ersetze schließlich nicht die Diskussion. Auch dass keine neutrale Fachbehörde vor Ort sei, sei „ein Stück weit ein Armutszeugnis“, so Heß. „Das ist mir in einem Erörterungstermin noch nie passiert.“ Die Gutachter, die im Auftrag der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe (SBO) tätig waren, seien nun einmal nicht unabhängig, damit kein gleichwertiger Ersatz.

Während zum ersten Tag der Anhörung kaum mehr als eine Handvoll Anwohner und Mitarbeiter des Hafens gekommen waren, hatten sich am Dienstagmorgen zumindest doppelt so viele Zuhörer im kleinen Sitzungssaal der Stadthalle Stern eingefunden. Es waren die Anwohner, in deren Interesse auch der BUND spricht.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit

Die Naturschützer erhoben während der Anhörung unter anderem grundsätzliche Zweifel daran, wie rechtmäßig auch die bisherigen Bauarbeiten im Hafen gewesen seien. Im vergangenen Jahr waren dort bereits eine Zufahrtsstraße, zwei Gebäude und eine Abstellfläche für Container feierlich in Betrieb genommen worden. Außerdem wurde die Kaimauer saniert. Franziska Heß sprach von einer Art Salami-Taktik: Stück für Stück schaffe man Tatsachen. Rechtlich sei das nicht falsch, aber sie finde das „ein Stück weit schäbig“. Es wäre angebracht gewesen, alle Bauvorhaben in eines zu bündeln. „Dann wäre auch die Suche nach einer Alternative möglich gewesen“, sagte die Rechtsanwältin. SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff wies diesen Vorwurf vehement zurück – und gab zu bedenken: „Wenn wir an der Kaimauer nichts gemacht hätten, dann würden wir uns heute in einer Gerichtsverhandlung gegenübersitzen – weil die Mauer ins Wasser gefallen wäre.“ Die anderen Baumaßnahmen seien notwendig gewesen, weil der Hafen an seine Leistungsgrenze gestoßen war.

Ein Ziel des BUND wurde schon in den ersten Stunden des Termins deutlich: den Warenumschlag so gut es geht zu begrenzen. Unter anderem forderten die Naturschützer, dass pro Tag nur ein Schiff den Hafen ansteuern darf. Darüber hinaus zog der Verband in Zweifel, dass die SBO ihr selbst gestecktes Ziel, die Umschlagsmengen mehr als zu verdoppeln, überhaupt erreichen könne. Auch hier hielt Heiko Loroff dagegen, verschiedene Studien legten das nahe.

Die SBO plant im Riesaer Hafen ein trimodales Terminal. Südlich des Hafenbeckens entsteht dafür unter anderem auf 340 Metern eine sechsspurige Gleisanlage. Zwei große Kräne sollen Güter auf Lkw, Schiff oder Zug verladen können. Insgesamt investiert der Hafenbetreiber an dieser Stelle 34 Millionen Euro. Sollte im Lauf der Anhörung zum Planfeststellungsverfahren kein einvernehmlicher Kompromiss fallen, entscheidet schlussendlich die Landesdirektion.

