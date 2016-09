Kritik an positiver Ernte-Bilanz Minister Thomas Schmidt spricht von überdurchschnittlicher Getreideernte in Sachsen. Der hiesige Regionalbauernverband zeigt sich überrascht.

„Da hatten wir mehr erwartet“: Günther Drobisch, Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes (RBV). © RBV

Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt hat am Mittwoch im vogtländischen Eichigt über die Ergebnisse der Getreideernte 2016 informiert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Sächsischen Bauernverbandes, Wolfgang Vogel, habe er von einer „überdurchschnittlichen Ernte in Sachsen“ gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. „Die sächsischen Landwirte haben in diesem Jahr eine Ernte mit guten Erträgen eingefahren“, sagt der Minister. „Größere Qualitätsprobleme zeichnen sich nicht ab.“ Allerdings seien witterungsbedingt regionale Abstriche zu verzeichnen.

Damit muss Schmidt wohl die Landwirte im Landkreis Meißen gemeint haben. Denn hier sieht es überhaupt nicht nach einer überdurchschnittlichen Ernte aus, weiß Günther Drobisch, der Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes (RBV) Elbe-Röder. „Unsere Landwirte haben im Vergleich zu den letzten fünf Jahren eher eine durchschnittliche Ernte eingefahren“, sagt er. Auch die Qualität sei nicht die beste. Die Eiweiß-Werte beim Weizen seien unterdurchschnittlich. „Da hatten wir mehr erwartet“, so Drobisch. Das träfe vor allem auf die Lommatzscher Pflege zu, wo es eigentlich sehr gute Böden gibt.

Dagegen hätten die Bauern im Nordteil des Landkreises, also zwischen Frauenhain und Thiendorf, durchaus bessere Ernten eingefahren als sonst. Allerdings sind die Erwartungen hier erfahrungsgemäß nicht sehr hoch. Denn das seien Gegenden mit schlechteren Böden, so der Experte.

Drobisch ist auch überrascht über die durchschnittliche Erntemenge bei Getreide, die das Landwirtschaftsministerium für Sachsen errechnet hat. Mit 74,0 Dezitonnen pro Hektar falle diese höher als das gute Vorjahresergebnis von 72,9 Dezitonnen aus, so Schmidt. Drobisch hatte mit einer 72 vor dem Komma gerechnet.

Er stimmt allerdings der Einschätzung des Ministers über die Lage der sächsischen Bauern zu. „Gute Erträge sind das eine. Diese gleichen andererseits aber nicht die derzeit niedrigen Preise für Getreide aus,“ sagt Schmidt. „Hohe Lagerbestände und ein reichliches Angebot auf dem Weltmarkt drücken die Erzeugerpreise und schmälern das Betriebsergebnis der Landwirte.“ Laut Drobisch seien die Erlöse für Getreidebauern in den letzten Jahren um etwa ein Drittel gesunken. „Das ist für die Betriebe ein großes Problem. Erst recht für die, die auch Milchkühe haben“, so Drobisch. Der Milchpreis ist seit Langem schlecht.

zur Startseite