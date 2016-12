Kritik an Plänen für neues Wohnviertel am Stadion Auf einer Brache am Lennéplatz könnten 400 Wohnungen entstehen. Dafür muss jedoch ein Stück Wald weichen. Nun gibt es darüber Streit.

Blick auf die Brachfläche zwischen Lennéplatz, Gellertstraße, Wiener Straße und Gerhart-Hauptmann-Straße. © Archivbild: André Wirsig

Jahrelang hat sich niemand um die Fläche am Lennéplatz gekümmert. Dort stehen Garagen leer, wuchert Gestrüpp an alten Mauerresten und hat sich allerlei Grün breit gemacht. So viel Grün, dass ein Teil der Fläche zwischen Gellertstraße, Lennéplatz, Gerhart-Hauptmann-Straße und Wiener Straße jetzt als Wald bezeichnet wird.

Nun wird die Stadtverwaltung aktiv. In Zusammenarbeit mit den Besitzern der Fläche soll hier ein Wohnpark entstehen. Ein Bebauungsplan liegt vor. Der basiert auf dem Gewinnerentwurf aus einem Gestaltungswettbewerb. Demnach ist der Bau von sechs Gebäuden mit bis zu sieben Geschossen möglich. Dazu soll ein 15-geschossiges Haus an der Kreuzung Lennéplatz/Gellertstraße entstehen, das dem neuen Wohnquartier einen markanten Blickpunkt geben soll.

Doch für mehr Wohnraum muss der Wald weichen. Die Bäume auf dem Grundstück werden fast vollständig entfernt. Trotz viel Lobes für den Vorschlag, vor allem bezüglich des Hochhauses, gibt es nun Kritik. Nicht nur, dass die Bäume gefällt werden. Eine Ausgleichsfläche – immerhin 1,3 Hektar Wald – soll am Stadtrand in Kaitz und Hellerau entstehen, nicht in der Innenstadt.

„Das Großgrün muss erhalten bleiben“, fordert Andrea Schubert, die im Altstädter Ortsbeirat für die Grünen sitzt. Es sei dramatisch, wie damit dem aktuellen Plan nach umgegangen wird. Sie kritisiert, dass zwischen den Neubauten eine Grünfläche neu geplant wurde, wo es bereits jetzt eine begrünte Fläche gibt. „Warum diese nicht erhalten?“, fragt sie. Für die Planer aus der Stadtverwaltung stellt sich diese Frage nicht. Schließlich habe die Waldbehörde der Fällung zugestimmt, nennenswert zu erhaltendes Großgrün gebe es ohnehin nicht auf dem Areal.

Auch am Standort des Hochhauses gibt es Kritik. „Schneidet dieses die Frischluftzufuhr ab?“, will Ortsbeirat Florian Andreas Vogelmaier von den Piraten wissen. Ralf Schutt von der AfD kritisiert, dass es zwischen den Neubauten keine Durchgangsstraßen gibt. Das haben andere Architekten im Gestaltungswettbewerb durchaus vorgeschlagen. Doch die Stadtplaner entschieden sich dagegen. Rainer Pietrusky von den Linken bringt es schließlich auf den Punkt. „Unsere Anmerkungen kommen zu spät“, sagte er. Der Zeitpunkt für die Diskussion sei schlichtweg zu spät.

Schließlich spricht sich eine knappe Mehrheit der Ortsbeiräte doch für den Bebauungsplan aus. Allerdings knüpfen sie daran die Forderung nach dem Erhalt der Bäume auf den Grünflächen. Nun muss der Bauausschuss entscheiden. Ein Termin für den Baustart steht noch nicht fest.

