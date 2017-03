Kritik an Plänen für den Zugverkehr

Noch halten die Züge in kleinen Orten entlang der Bahnstrecke zwischen Bischofswerda und Görlitz im Stundentakt. Der Verkehrsverbund strebt allerdings schnellere Verbindungen zwischen den Städten an. In den Dörfern würden die Triebwagen dann seltener halten. © Uwe Soeder

Keine Abstriche beim Zugverkehr – das fordert die Gemeinde Kubschütz. Er bemühe sich um einen Gesprächstermin mit Vertretern des Verkehrsverbundes Zvon, sagte Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. Der Entwurf des Nahverkehrsplans sieht ab Ende 2018 Fahrplanänderungen auf den Bahnstrecken zwischen Dresden und Görlitz sowie Zittau vor. Dann sollen mehr Expresszüge zwischen den Städten fahren, die kleinen Stationen in den Dörfern aber seltener bedient werden. Das würde auch Kubschütz treffen. „Eine Ausdünnung der Halte nehmen wir nicht hin“, so Reichert. Er beklagt zudem die mangelnde Kommunikation der Verantwortlichen beim Verkehrsverbund. Über die geplanten Veränderungen sei die Gemeinde nicht informiert worden. „Wir haben das aus der Zeitung erfahren.“

Bereits im Februar hatten zehn Bürgermeister aus dem Landkreis Bautzen in einer gemeinsamen Stellungnahme Nachbesserungen gefordert. Unterdessen regt sich auch im Nachbarlandkreis Görlitz Widerstand gegen den Entwurf des Nahverkehrswegeplans. (SZ/MSM)

