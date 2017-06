Kritik an Pausen des Bauhofes Ein Schönerstädter will wissen, welche Dienstleistungen zu erbringen sind. Eine Antwort bekommt er vorerst nicht.

Der Graben von Schönerstädt nach Langenau sei in diesem Jahr zwar gefräst worden, aber nicht tief genug, an der Einzäunung des Spielplatzes fehlen etwa 30 Latten und auch der Winterdienst sei nicht zufriedenstellend gewesen. Außerdem würden die Mitarbeiter zu lange Pausen machen. Das sind einige der Kritikpunkte des Schönerstädters Frank Stockmann. Er wollte zur Ratssitzung wissen, wo einzusehen ist, welche Aufgaben die Mitarbeiter des Bauhofes regelmäßig zu erledigen haben. Auch wer die Kontrolle übernimmt, interessierte ihn.

„Die Verteilung der Arbeit wird intern geregelt. Dabei zu beachten ist zum Beispiel der Ausfall von Arbeitskräften “, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Stadtrat Stefan Orosz (Die Linke) forderte, dass der Bauamtsleiter die Fragen des Schönerstädters öffentlich beantworten soll. CDU-Stadtrat Christian Zimmermann ging es um Sachlichkeit. Damit die Räte und Bürger die Leistungen des Bauhofes wirklich beurteilen können, möge der Bauamtsleiter zur nächsten Sitzung einen Vortrag zum Thema vorbereiten, so Zimmermann.

„Ich habe aufgrund der öffentlichen Anfrage sofort reagiert und mit den Mitarbeitern des Bauhofes gesprochen“, so Fischer. In der nächsten Woche werde er in Schönerstädt sein, um die Sachverhalte zu klären.

„Wir nehmen die Kritik ernst und werden mit dem Bürger das Gespräch suchen. Schade nur, dass wir keine Mitteilung bekommen, wenn zum Beispiel der Winterdienst nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dann hätten wir sofort etwas unternehmen können“, sagte der Bauamtsleiter. Auch das Problem mit den Zaunlatten sei bekannt. Doch kaum hätten die Bauhofmitarbeiter den Zaun repariert, würde es nicht lange dauern, bis wieder Latten fehlen. Ronald Fischer wird nur nächsten Ratssitzung Ausführungen zur Arbeit des Bauhofes machen.

