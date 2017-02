Kritik an neuem Schulnamen Das Gymnasium Süd-Ost soll nach Tschirnhaus heißen. Der Wunsch der Lehrer und Eltern kommt nicht gut an.

Viel Gegenwind haben Eltern und Lehrer aus dem Gymnasium Süd-Ost nicht erwartet, als sie am Dienstag ihren Wunsch für den neuen Schulnamen im Ortsbeirat Plauen vorstellten. Sie hatten sich für den Universalgelehrten Ehrenfried Walther von Tschirnhaus entschieden. Bei der Auswahl der Schulkonferenz haben auch die Schüler mitgewirkt. Zustimmung bekam Schulleiterin Sandra Gockel jedoch kaum. Die Mehrzahl der Mitglieder im Ortsbeirat lehnte den Vorschlag ab. Sie fordern stattdessen, dass die Schule nach Fritz Löffler benannt werden soll.

Ansatzpunkte dafür gibt es viele. Zum einen zieht das Gymnasium Süd-Ost 2018 in das alte Fritz-Löffler-Gymnasium in Plauen. Zudem war der Literaturwissenschaftler bis zu seinem Tod fest mit dem Stadtteil verbunden. Der Ortsbeirat Plauen lehnte den Namensvorschlag Tschirnhaus letztlich ab. An diesem Donnerstag wird erneut darüber diskutiert. Dann tagt der Ortsbeirat Cotta. Die öffentliche Sitzung findet ab 19 Uhr im Rathaus Cotta statt. (SZ/acs)

