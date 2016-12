Kritik an Musikschul-Austritt Für Eltern und Landkreis ist die Glaubitzer Entscheidung unverständlich. Auch weil es keine öffentliche Diskussion gab.

Der Unterricht in der Musikschule wird teurer – ganz besonders für die etwa 20 Musikschüler aus der Gemeinde Glaubitz. © Symbolfoto: André Schulze

Die Eltern in der Gemeinde sind wütend und enttäuscht. Denn trotz ihrer Proteste und Bemühungen hat der Gemeinderat nun die Kündigung der Zweckvereinbarung mit der Musikschule des Landkreises Meißen beschlossen. Die tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Die Eltern deuten diesen Schritt nicht nur als Missbilligung der musischen Erziehung, sondern er hat für sie auch finanzielle Auswirkungen.

Künftig müssen sie für den Unterricht ihrer Kinder nämlich den Auswärtigen- statt bisher den Landkreis-Tarif bezahlen. Der Vorschultanz kostet so zum Beispiel nicht mehr 165, sondern 222 Euro pro Jahr. Für den halbstündigen Gruppenunterricht am Instrument werden jährlich nicht mehr 303, sondern 405 Euro fällig. Vor allem für Familien mit mehreren Musikschülern ist das ein großer Mehraufwand – wie für die Langes.

„Ich habe vier Kinder, drei davon gehen in die Musikschule“, sagt Andrea Lange. Auch das Jüngste soll einmal ein Musikschüler werden, wünscht sie sich. Allerdings macht die Glaubitzerin keinen Hehl draus, dass die Kosten für die Familie ein harter Brocken sind. Deshalb hat sie sich mit weiteren Eltern zusammengetan und seit Mai für eine Lösung gekämpft. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos) hatte man zumindest auf die Käbschütztaler Lösung gehofft.

In der Kommune hat sich aufgrund des klammen Gemeindehaushaltes ein Förderverein gegründet, der dank Mitgliedsbeiträgen und Spenden den kommunalen Anteil an den Unterrichtskosten übernimmt. Das sind 94 Euro pro Jahr für jeden Musikschüler unter 21 Jahren.

Bei etwa 20 Musikschülern in Glaubitz wären etwa 2 000 Euro jährlich notwendig. „Wir haben deshalb nach Spendern gesucht, und wir hatten Namen. Doch plötzlich hieß es vom Bürgermeister, wir machen es doch nicht“, sagt Andrea Lange enttäuscht. Und die Eltern sind nicht die einzigen, die mit Unverständnis auf den Schritt reagieren.

„Es ist natürlich schade und vor allem für die 18 Schüler nicht schön“, sagt die Sprecherin des Landkreises Helena Musall. Zurzeit hätten alle Kommunen im Landkreis außer Gröditz eine Zweckvereinbarung mit der Musikschule. Und die Signale seien auch eher der Art, dass Qualität und Angebote der Einrichtung sehr überzeugend sind. Da die Musikschule ein Eigenbetrieb des Landkreises ist, hat man die Diskussion in Glaubitz durchaus verfolgt. „Sowohl die Musikschule als auch der Beirat haben angeboten, in den Gemeinderat zu kommen und das Thema zu diskutieren. Eine Einladung gab es jedoch nicht“, so Helena Musall. Das bestätigt auch die Leiterin des Musikschulbezirkes Riesa.

„Wir werden überall als Bereicherung statt als Belastung empfunden. Die Liste der Auftritte mit unseren Schülern wird in den anderen Kommunen immer länger. Nur in Glaubitz ist es anders“, kritisiert Antje Ae. Kein einziger Auftritt der Musikschule fand hier in diesem Jahr statt, obwohl man sich ausdrücklich zum Beispiel für das Badfest angeboten hat. „Ich habe das Gefühl, in Glaubitz legt man keinen Wert auf musische Bildung und will gar keine Lösung finden. Dabei gibt es keine günstigere Prävention für Kinder und Jugendliche“, sagt Antje Ae. Ihre Argumente vor dem Beschluss noch einmal dem Gemeinderat präsentieren durfte sie allerdings nicht. Weil sie keine Glaubitzer Einwohnerin ist, verweigerte ihr die Mehrheit des Gemeinderates – außer CDU-Gemeinderat Ulrich Burkhard – das Rederecht. Er stimmte letztlich auch für den Erhalt der Zweckvereinbarung: „Solange noch Investitionen stattfinden, gibt es keinen Grund, diesen Zuschuss zu streichen“, sagte er. Doch trotz des Vetos auch von Remo Bennewitz (Bürgernahe Wählervereinigung) reichten die beiden Gegenstimmen nicht aus, um den Beschluss zu kippen.

Eine Erklärung für den Schritt gab es für die Eltern nicht. Das Thema wurde umfangreich in den Ausschüssen – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit – vorberaten, hieß es. „Aus meiner Sicht gibt es keine neuen Erkenntnisse zu diesem Thema. Die Situation der Gemeinde ist jedem bekannt“, sagte Bürgermeister Thiemig und verwies auf die Haushaltslage. Die Gemeinde ist zwar schuldenfrei, hat aber mit sinkenden Steuereinnahmen zu kämpfen, sodass nun alle freiwilligen Ausgaben geprüft werden sollen.

Zudem sei er falsch interpretiert worden, als es um eine neue Lösung ging, die künftig alle Musikschüler – auch die von anderen Einrichtungen – bedenken soll. So eine Lösung wäre nur denkbar, wenn die Gemeinde über ausreichend finanzielle Mittel verfüge.

Die Eltern empfinden die Entscheidung vor allem als eines: familienunfreundlich. Dabei haben sie durchaus Hoffnung, dass sich die Situation noch einmal ändert. „Vielleicht werden wir ja bald nach Nünchritz eingemeindet. Dort gibt es die Zweckvereinbarung noch. Und dort sind Musikschüler bei Festen gern gesehen“, sagen sie.

