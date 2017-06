Kritik an modernen Neubauten Im Bauausschuss wurde über die Bauqualität in der Stadt diskutiert. Die Debatte soll weiter gehen.

Wenn der Stadtrat als „Geschmackspolizei“ auftritt, wird keine höhe Bauqualität erreicht – Jan Mücke (FDP). © Ronald Bonss

Das neue Mehrfamilienhaus in der Wettinstraße in Radebeul-West gefällt Stadtrat Christian Fischer (Linke) so gar nicht. Als Klotz bezeichnete er das Gebäude im Bauausschuss. Radebeul habe nun einen weiteren Bau, der nicht zur Gartenstadt passe. Zuvor hatte Wolfgang Jacobi (CDU) angemerkt, dass sich Stadtrat und Verwaltung fragen sollten, ob sie beim Thema Bauen immer alles richtig machen und bezog sich dabei auf den Ausbau der Barnewitz-Villa.

Laut Jan Mücke (FDP) wird eine höhere Bauqualität nicht erreicht, indem der Stadtrat als „Geschmackspolizei“ auftritt und regulatorische Eingriffe vornimmt. Vielmehr müssten positive Baubeispiele ausgezeichnet werden, etwa mit dem Bauherrenpreis. Das Problem dabei sei, dass große Investoren an solch einem Preis nicht interessiert sind, sagte Jens Baumann (CDU). Er plädierte dafür, dass die Größenverhältnisse für einen Neubau vorgeschrieben werden. Außerdem schlug Baumann eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung von Stadt und Denkmalschutzverein zu diesem Thema vor.

zur Startseite