Kritik an Integration von Flüchtlingen

Der Landkreis Görlitz hat sich durch sein Konzept, möglichst viele Flüchtlinge dezentral in Wohnungen unterzubringen, einen vorbildlichen Ruf erworben. Tatsächlich gibt es wenig Probleme und Konflikte, die öffentlich bekannt werden. Ein Muster hat sich einige Male wiederholt: Waren die Einwohner, wie zum Beispiel in Boxberg, vor Ankunft der Flüchtlinge skeptisch und aufgeregt, legte sich die Unruhe nach Ankunft der Flüchtlinge schnell. Dennoch sind nahezu die Hälfte der befragten Menschen im Landkreis der Meinung, dass die Integration der Flüchtlinge nicht gelungen sei. Jeder dritte Befragte ist „eher zufrieden“ mit der Situation, vier Prozent sind mit der Integration sehr zufrieden. Auffalend hoch ist der Anteil derjenigen, die keine Angaben machen konnten oder wollten (16 Prozent).

Sollen Flüchtlinge auf Dauer gute Nachbarn sein?

87 Prozent der Befragten gaben an, dass Flüchtlinge bestmöglich integriert werden sollen, 82 Prozent wollen dies generell für Zuwanderer, also auch für die vielen polnischen Bürger, die in den Landkreis kommen. Aber andererseits finden 76 Prozent der Befragten, dass sämtliche Zuwanderer nur geduldet, nicht aber als gleichberechtigte Bürger betrachtet werden. Hier sehen auch die Macher der Studie einen deutlichen Handlungsbedarf für die Landkreis-Politik. Ob die Befragten sich selbst Flüchtlinge als gleichberechtigte Mitbürger wünschen, geht aus diesem Teil der Studie nicht hervor. Dass die Menschen an der Neiße mehrheitlich für die Integration von Fremden sind, zeigt die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz: 87 Prozent der Befragten finden, dass es ein solches Gesetz geben sollte, um Zuwanderung zu regeln.