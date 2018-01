Kritik an Haltestellen-Verlegung Eine Bushaltestelle in der Ortsmitte von Pesterwitz soll Parkplätzen weichen. Doch dagegen gibt es Widerstand.

Freital. Die geplante Verlegung einer Bushaltestelle in Pesterwitz sorgt in dem Freitaler Ortsteil für heftige Diskussionen. Das wurde auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates deutlich. Nach den bisherigen Plänen soll die Bushaltestelle, die sich derzeit auf der Straße Dorfplatz zwischen Alter Gärtnerei und Edeka-Markt befindet, verlegt werden. Ein Vertreter des Rathauses schlug in der Ortschaftsratssitzung vor, die Haltestelle für die Linie 90 der Dresdner Verkehrsbetriebe um die Ecke an die Straße Elbtalblick zu verlegen. Der Vorteil: Fiele die Haltestelle an der Alten Gärtnerei weg, könnten dort neun Parkplätze für Autos geschaffen werden. Zudem soll die Verlegung der Haltestelle zum Elbtalblick für eine Verkehrsberuhigung dort sorgen. Denn Autos müssten dann hinter dem Bus warten. Eine Haltebucht ist nicht vorgesehen.

Für die Linie C des Regionalverkehrs Dresden soll eine neue Haltestelle auf der Freitaler Straße an der Ecke Dorfplatz eingerichtet werden – ebenfalls ohne Haltebucht.

„Warum soll die eine Haltestelle wegfallen, wenn dafür an anderer Stelle zwei neue errichtet werden müssen“, sagte eine Zuhörerin der Sitzung. Sie gab zu Bedenken, dass mit der neuen Haltestelle am Elbtalblick auch ein baulicher Aufwand verbunden sei. Um Platz für ein Buswartehäuschen zu schaffen, müsste ein Hang teilweise abgetragen werden. „Und das alles für gerade einmal neun Stellplätze.“

Die Ortschaftsräte verständigten sich darauf, dass die Stadt nun mehrere Varianten untersuchen soll – die Einrichtung der beiden neuen Haltestellen statt der einen, den Erhalt der einen Haltestelle und die ersatzlose Streichung der Haltestelle. Die Busse würden erst wieder an der bestehenden Haltestelle Zum Weinberg halten.

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen den Ortschaftsräten in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.

