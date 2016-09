Kritik an Gebühren für Musikschüler Für die Nutzung ihrer Schule will Kreischa eine Gebühr verlangen. Doch womöglich kommt es jetzt anders.

Muss die Musik-, Tanz- und Kunstschule bald eine Gebühr für die Nutzung der Kreischaer Schule zahlen? © dpa

Kreischa. Die Bannewitzer Musik-, Tanz- und Kunstschule wehrt sich gegen die Einführung einer Gebühr für die Nutzung der Kreischaer Schule. Eine Vertreterin der Einrichtung warnte im Gemeinderat in dieser Woche, dass vor allem einkommensschwache und bildungsferne Schichten darunter leiden würden. Die Schule müsste die Preise für den Unterricht von derzeit 780 Euro auf 915 Euro pro Jahr anheben. Im Freitaler Ortsteil Pesterwitz würden hingegen lediglich 680 Euro für den regelmäßigen 45-minütigen Unterricht verlangt.

Neben der Musik-, Tanz- und Kunstschule gibt auch der Bannewitzer Musikverein in der Kreischaer Grundschule privaten Unterricht. Kreischas Bürgermeister Frank Schöning hatte im Sommer ein Schreiben verschickt, dass die Gemeinde künftig eine Betriebskostenpauschale von fünf Euro pro Stunde verlangen werde. Dieses Vorgehen sei auch bei anderen Vereinen üblich, erklärte er zuletzt. Fremde Nutzer würden an den Betriebskosten der Schule beteiligt. Viele Zeiten, in denen die Räume der Schule am Kirchweg von den Musikschulen genutzt werden, sind kostenfrei - etwa bei den Angeboten im Ganztagsbereich, wie beim Kurs Liedbegleitspiel Gitarre oder beim freiwilligen zusätzlichen Musikunterricht „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki). „Wir müssen aber ein bisschen schauen, dass wir die Vereine im freiwilligen Bereich gleichbehandeln.“

Ob die Gebühr tatsächlich kommt, ist aber offen. Wie Schöning nun mitteilte, seien weitere Gespräche geplant. Unter anderem sollen die Musikschulen nachweisen, wie oft sie die Schule tatsächlich nutzen. Mit der Einführung der Gebühr wird sich auch der Gemeinderat noch einmal beschäftigen.

