Kritik an Entwürfen für Hotelbau Zu viel Beton, zu groß, sagt ein Altenberger Stadtrat. Das Projekt habe noch viel Potenzial.

So soll nach den ersten Entwürfen das Hotel am Ortsausgang Richtung Zinnwald aussehen. © Quelle: Stadtverwaltung

Altenberg. Stadtrat Mario Nitschke (Bärensteiner Wählervereinigung) nutzte die jüngste Stadtratssitzung in Altenberg, um sich zu den ersten Vorstellungen für ein neues Hotel am ehemaligen Gymnasium in Altenberg zu äußern. „Es geht mir nicht um den Bau an sich“, sagte er. Vielmehr hat er Probleme mit der Größe und dem Aussehen. „Das ist sehr viel Beton“, kritisierte er, „und hat mir gar nicht gefallen.“ Die ersten Entwürfe erinnerten ihn an „postkommunistischen Brutalismus“, sagte Nitschke, der von Beruf Maler und Bildhauer ist.

„Man sollte ein Hotel bauen, wohin die Leute gern wiederkommen“, sagte er. Und nicht, dass die Leute sagen, „da müsst ihr mal hin, so was habt ihr noch nicht gesehen.“ Dieses Projekt habe aus seiner Sicht noch viel Potenzial. Er regte an, bei der Umsetzung nichts übers Knie zu brechen. „Man sollte über die Stelle eines Stadtbaudirektors nachdenken oder eine Kommission bilden.“ (SZ/ks)

