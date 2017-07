Kritik an Entscheidung der Linken Stadtrat Heinz Schreiber wird zur OB-Wahl in Weißwasser nicht für Amtsinhaber Torsten Pötzsch stimmen – entgegen seiner Fraktion.

Amtsinhaber Torsten Pötzsch kann nicht auf die volle Unterstützung der Linken-Fraktion zählen. © Jens Trenkler

Der Linken-Stadtrat Heinz Schreiber hat sich mit einem offenen Brief an seine Wähler gewandt. Darin kritisiert er die Entscheidung seiner Fraktion, bei den im Herbst anstehenden OB-Wahlen Amtsinhaber Torsten Pötzsch (Klartext) unterstützen zu wollen. Sie sei insofern unverständlich, als Pötzsch bei den informellen Gesprächen mit der Fraktion kein Wahlprogramm habe vorlegen können. Er bedauere, dass seine Einwände gegen eine erneute Unterstützung Pötzschs keinen Einfluss auf die Entscheidung des Vorstandes gehabt habe. Schreiber kündigte an, er selbst werde Rico Jung, parteiloser Bewerber und Kämmerer im Rathaus Weißwasser, seine Stimme geben. Jung stehe nicht nur für die Wiederbelebung des Volkshauses, sondern auch für ein neues Miteinander, eine Entwicklung der Innenstadt und die Förderung der Wirtschaft. Als Vorstand des Volkshausfördervereins setzt sich Schreiber selbst für das ehemalige Weißwasseraner Kulturhaus ein. (SZ/sdt)

